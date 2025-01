Le PSG au bout du suspense face à Espaly

Bousculé par Espaly, le PSG qualifié pour les 8es de finale de la Coupe de France.

Malgré la qualification pour les 8es de finale de la Coupe de France, le PSG a été grandement mis en difficulté par un Espaly héroïque qui a vite ouvert le score via Gjeci (3e minute), et même égalisé avec Fournel.

Si bien qu'au repos, la surprise était énorme à Clermont-Ferrand avec Espaly et le PSG dos à dos à la pause. Rapidement, les Espaviots ont ainsi profité d'une mauvaise sortie de Tenas pour marquer via Gjeci. Avant la pause, les Parisiens ont réussi à égaliser grâce à Zaïre-Emery. Ce 16es de finale était donc plein de surprises.

Paris peut remercier ses buteurs Zaïre-Emery, Doué, Barcola et Ramos, grâce auxquels il a pu renverser la vapeur dans le second acte. En face, le club auvergnat, 12e de Nationale 3, n'a pas à rougir, lui qui a défié Goliath avec les armes à sa disposition et qui s'en est sorti avec les honneurs. Paris a eu chaud, très chaud même, manquant de très peu de subir le même sort que l'OL plus tôt dans la soirée.