Tim Hofman ridiculise complètement Wout Weghorst

Tim Hofman a réagi avec étonnement et virulence aux déclarations de Wout Weghorst après le duel de Ligue Europa Conférence entre le FC Twente et le Qarabag FK. L’attaquant a raconté après la victoire 4-1 avoir ressenti une « aide venue d’en haut » et a notamment fait référence à la foudre avant la rencontre.

Le match en Azerbaïdjan a débuté avec un quart d’heure de retard en raison des conditions météorologiques. Twente a finalement validé, après prolongation, sa participation à la phase principale de la Ligue Europa Conférence, Weghorst jouant un rôle important avec un but et une passe décisive.

Après la rencontre, l’attaquant de 34 ans a expliqué que les semaines précédentes avaient été difficiles pour lui. « J’en ai pris plein la tête et c’était justifié, parce que je ne jouais absolument pas bien. Mais je suis très heureux de refaire surface de cette manière. »

Weghorst, qui parle régulièrement ouvertement de sa foi, a ensuite expliqué avoir ressenti du soutien pendant le match. « Je l’ai senti dès la première minute. C’était quelque chose de très beau. Il y avait même de la foudre avant le match. » En riant, il a lui-même aussitôt ajouté : « Et maintenant tout le monde va rire. »

Hofman ne peut pas faire grand-chose de cette explication de l’attaquant et a exprimé de vives critiques sur Threads. « Le délire de référence à soi qu’il faut avoir en tant que footballeur multimillionnaire dans un pays extrêmement riche pour penser qu’un Dieu vous donne un petit coup de main dans un petit jeu sportif futile. On traite ça avec bien trop de normalité, comme si ce n’était pas complètement dingue, au niveau du “manifester” », écrit le présentateur de BNNVARA.

La manière dont la NOS a également mis en avant l’interview de Weghorst passe très mal auprès de Hofman. Le média public a partagé des images avec le titre « Weghorst a reçu une “aide venue d’en haut” contre Qarabag », mais selon le présentateur de BOOS, l’histoire aurait dû être abordée autrement.

« C’est aussi de la clownerie journalistique de la part de la NOS », poursuit Hofman. « La vraie information, c’est qu’un homme adulte pense que l’orage juste avant un match était pour lui, et que son dieu les a ensuite aidés à marquer des petits buts. » Il ajoute ensuite avec ironie : « “Désolé pour Gaza, Papa était un peu occupé avec la Ligue Europa Conférence.” »