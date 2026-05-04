« Tijjani Reijnders pourrait quitter Manchester City »

Selon La Gazzetta dello Sport, la Juventus s’intéresse de près à Tijjani Reijnders. Le milieu de terrain de Manchester City, âgé de 27 ans, semble désormais écarté des terrains, ce qui pourrait déboucher sur un transfert. Le club turinois surveille la situation et pourrait passer à l’action.

L’international néerlandais a connu un excellent début de saison en Angleterre, mais ses perspectives ont radicalement changé depuis février : il est resté sur le banc lors de six des neuf derniers matchs et n’a plus joué en Premier League depuis le 14 mars. Il a toutefois disputé 85 minutes samedi dernier lors de la victoire en FA Cup contre Southampton (2-1).

L’intérêt de la Vieille Dame n’étonne guère : elle cherche des éléments capables de s’adapter immédiatement à la Serie A, sans phase d’acclimatation. Le passé récent du Néerlandais à l’AC Milan répond parfaitement à ce profil.

Reste que l’opération s’annonce complexe : Manchester City aurait déboursé environ 70 millions d’euros (bonus compris) pour le milieu de terrain, une somme que la Juventus ne peut pas égaler. Le club turinois doit donc répartir ses ressources avec soin sur plusieurs postes.

En coulisses, les dirigeants turinois explorent donc des solutions créatives : prêt, échange ou toute autre formule financièrement avantageuse pourrait débloquer la situation. Pour l’instant, seuls des contacts exploratoires via des intermédiaires sont en cours, rapporte La Gazzetta.