Thomas Tuchel, le gros retournement de situation ?

Alors qu’il était annoncé qu’il quittera le Bayern Munich en fin de saison, Thomas Tuchel pourrait partir le plus tôt que prévu.

A l’issue de la saison sportive en cours, le discours à la tête du staff technique du Bayern Munich va changer. En poste depuis mars 2023, Thomas Tuchel, qui n’arrive plus à faire vibrer les supporters du club bavarois, va prendre la clé des champs pour laisser place à un autre technicien. Mais l’ancien coach du Paris Saint-Germain pourrait ne plus conduire les champions d’Allemagne jusqu’à la fin de la saison.

Tuchel sur le départ

Successeur de Julian Nagelsmann en tant qu'entraîneur-chef du FC Bayern en mars 2023, Thomas Tuchel n’est plus l’homme de la situation pour les champions d’Allemagne en titre. Outrepassés par les contreperformances de l’ancien coach du Paris Saint-Germain, les dirigeants du Bayern ont jugé bon de s’en séparer à la fin de la saison. L’annonce a été faite par le club il y a quelques jours à travers une note officielle.

« Le FC Bayern Munich et l'entraîneur-chef Thomas Tuchel ont décidé d'un commun accord de mettre fin à leur relation de travail, initialement prévue jusqu'au 30 juin 2025, le 30 juin 2024. C'est le résultat d'une discussion constructive entre le PDG Jan-Christian Dreesen et Thomas Tuchel », avait indiqué le club bavarois sur son site internet.

L'article continue ci-dessous

getty images

Lothar Matthäus réclame le départ de Tuchel

L’étau se resserre autour de Thomas Tuchel à la tête du Bayern Munich. S’il devrait quitter le club bavarois à la fin de cette saison, l’ancien coach des Blues de Chelsea pourrait se faire virer plus tôt. Légende du club et recordman national, Lothar Matthäus réclame le départ de l’ancien homme fort de la barre technique du Paris Saint-Germain. Ceci après le match nul à Fribourg (2-2), vendredi. Il milite d’ailleurs pour l'icône du club, Hermann Gerland, comme possible entraîneur par intérim du FC Bayern Munich.

getty images

« Je pourrais imaginer Hermann Gerland, qui est populaire partout au Bayern et qui est un grand nom non seulement parmi les joueurs, mais aussi dans les environs. Il devrait rassembler l'équipe, comme une unité. Ils peuvent jouer au football. Si les onze joueurs alignés jouent en équipe, alors ils seront l'un des favoris pour remporter la Ligue des champions », a déclaré Lothar Matthäus.

Pour l’homme de 62 ans, Thomas Tuchel « rabaisse les joueurs, mais ne cherche pas à se blâmer pour les erreurs ». L’ancien coach du PSG se fait « de nombreux fossés », selon Matthäus.