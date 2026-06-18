L'Allemand Thomas Tuchel, sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, a exprimé son mécontentement concernant certaines dispositions organisationnelles de la Coupe du monde 2026. Il a demandé à la Fédération internationale de football (FIFA) de revoir l'emplacement des photographes pendant l'hymne national, estimant avoir été « privé d'un moment très spécial » avant la rencontre face à la Croatie.

Malgré la victoire 4-2 des « Trois Lions » sur la Croatie lors de leur entrée en lice, l’Allemand a regretté que l’un des moments qu’il attendait le plus avant le match ne se soit pas déroulé comme prévu.

«Je n’ai vu aucun joueur», a-t-il regretté.

Selon le règlement, les photographes ont le droit de rester sur la ligne de touche pendant l’hymne pour capturer les images officielles des deux équipes avant de regagner leurs emplacements derrière les panneaux publicitaires ou près des bancs de touche.

Dans des propos recueillis après la rencontre par le quotidien britannique Mirror, il a appelé la FIFA à revoir ces dispositions : « Je tiens à dire une chose… J’appelle la FIFA à modifier l’emplacement des photographes pendant l’hymne national. »

« Je n’ai pas pu voir mon équipe pendant l’hymne, et j’attendais ce moment avec impatience car il était très spécial pour moi. »

« Je me trouvais devant un mur de cinquante photographes, à cinquante centimètres de moi, et je n’ai pas pu voir un seul joueur. Cela a gâché une partie de mon expérience ce jour-là », a-t-il regretté.

Lire aussi :

Le secret du revirement… Tuchel révèle les mots qui ont fait basculer le match contre la Croatie

Un moment tant attendu

L’entraîneur allemand a expliqué que diriger l’Angleterre en Coupe du monde constituait une étape exceptionnelle dans sa carrière, rappelant qu’il considérait ce privilège comme inatteignable à ses débuts.

« C’est très émouvant pour moi, a-t-il déclaré. Enfant, puis lors de mes premiers pas comme entraîneur, atteindre ce niveau dépassait mes rêves les plus fous. »

Il conclut : « Je suis extrêmement reconnaissant envers toutes les personnes qui m’ont aidé tout au long de ce parcours. »

Pourquoi ne chante-t-il pas l’hymne ?

Tuchel avait toutefois créé la polémique en annonçant qu’il ne chanterait pas l’hymne national anglais, malgré sa fonction de sélectionneur.

En conférence de presse au camp d’entraînement de Kansas City, il a expliqué : « Pas pour l’instant, je pense que nous n’en sommes pas encore là. »

Il précise : « Peut-être à la fin du tournoi, mais je ressens encore une certaine gêne. Je ne veux froisser personne, et je ne souhaite pas non plus que l’attention se porte sur ce sujet pour le moment. »

Interrogé sur sa connaissance des paroles, il a souri : « Ce n’est pas si difficile que ça. »