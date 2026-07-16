Thomas Tuchel assume pleinement les ajustements tactiques effectués lors de la demi-finale Angleterre-Argentine, perdue 1-2 en Coupe du monde. Le sélectionneur allemand l’a affirmé à la BBC après la rencontre.

Au lieu de continuer à presser, les Three Lions ont choisi mercredi soir de reculer rapidement après l’ouverture du score d’Anthony Gordon.

À la 85^e minute, Enzo Fernández a puni cette prudence d’une frappe limpide des vingt mètres. Puis, comme si le ciel n’était pas déjà assez tombé sur la tête des Three Lions, Lautaro Martínez a assommé les espoirs anglais d’une tête croisée dans le temps additionnel.

Les supporters anglais sont en colère contre Tuchel, mais l’Allemand assume pleinement ses choix. « Nous sommes très déçus. Nous étions si près du but, mais nous avons été trop passifs après notre ouverture du score. Nous n’avons pas su maintenir notre niveau. Nous avons encaissé une avalanche de centres, d’occasions et de tirs. »

« Nous avons reculé à cinq derrière pour colmater les brèches, car ils gagnaient tous les duels aériens. J’ai tenté de corriger le tir, mais au final, c’est le sélectionneur qui est responsable. J’ai pris une décision sur le terrain et j’en assume l’entière responsabilité. »

« Le match a basculé, je comprends donc les polémiques. Beaucoup d’entraîneurs, après coup, croient savoir mieux faire », a-t-il analysé.

« Je n’ai aucun regret, pas pour l’instant. Nous étions tout près, nous méritions de mener au score. Jusqu’à ce moment-là, nous avions disputé l’un de nos meilleurs matchs, peut-être même le meilleur. Surtout dans ces circonstances. L’équipe a tout donné », conclut Tuchel.