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imago-sport-1080224837.jpgAnadolu Agency
Sam Vreeswijk

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Thomas Tuchel a envoyé un message remarquable à un ami : « Je regrette de ne pas avoir mangé un peu d’herbe »

Angleterre
Coupe du monde

Thomas Tuchel a fait une déclaration étonnante dans le reportage Reflections: England's World Cup Journey. Le sélectionneur de l’Angleterre regrette de ne pas avoir mangé un morceau de pelouse après le match du Mondial contre le Mexique.

Le reportage revient sur le parcours de l’Angleterre au Mondial cet été. Le pays a finalement terminé troisième, après avoir remporté la petite finale sur le score de 4-6 contre la France.

L’un des matches les plus remarquables a été le huitième de finale contre le Mexique. L’Angleterre menait 1-2 lorsque Jarell Quansah a reçu un carton rouge direct. Le score est ensuite passé à 1-3, mais le Mexique est revenu à 2-3. Une fin de match tendue a suivi, mais l’Angleterre a tenu bon.

Tuchel repense à ce match avec beaucoup de plaisir. « Après la rencontre, j’ai envoyé un message à un ami dans lequel j’écrivais : “Je regrette de ne pas avoir mangé un peu d’herbe après le coup de sifflet final, afin d’avoir pour toujours quelque chose de ce moment dans mon corps” », raconte-t-il.

« Ce match avait tout. Et si vous aviez encore besoin d’une preuve de ce que cela signifiait pour les joueurs et de la manière dont ils se comportaient entre eux, c’était bien le moment où Jordan est tombé et s’est cassé le bras. »

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Tuchel fait ainsi référence au moment où Jordan Henderson est tombé par-dessus la publicité après le match et s’est donc cassé le bras. « En une seconde, les joueurs étaient là. Ils ont arrêté de célébrer la victoire et ont formé un cercle protecteur autour de Jordan. C’était si spécial… »

Après avoir donc battu le Mexique, l’Angleterre a aussi été trop forte pour la Norvège en quart de finale : 1-2. En demi-finale, l’Angleterre a perdu contre l’Argentine, avant de décrocher tout de même le bronze.

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