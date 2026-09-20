Thomas Roncero n'en peut plus et explose : Negreira dans sa plus pure expression

Le Real Madrid s'est incliné face à l'Atlético Madrid dans le derby de la capitale (2-1), au Riyadh Air Metropolitano, infligeant à l'équipe de José Mourinho un nouveau coup dans la course au championnat, désormais reléguée à 6 points du leader, le Barça.

Le Real Madrid n'a pas réussi à représenter un réel danger pour les buts de Jan Oblak, tandis que l'Atlético a profité d'une erreur du défenseur Dean Huijsen, qui a été expulsé après qu'un penalty a été accordé en faveur de Giuliano, transformé avec succès par Grimaldo, offrant l'avantage aux hommes du cru dans la rencontre.

Mourinho a tenté de changer la physionomie de la confrontation depuis le banc de touche, en quête d'un retour au score, mais les changements opérés n'ont pas produit l'effet escompté, avant que Jonathan David n'ajoute le deuxième but pour l'Atlético Madrid, sur une passe magnifique de Giuliano, permettant à l'équipe de Diego Simeone de sceller une large part du derby.

Le derby a suscité un vif intérêt, notamment dans un contexte de polémique arbitrale qui a accompagné la rencontre. Le journaliste Tomás Roncero, proche du Real Madrid et collaborateur du journal « As » et de l'émission « El Chiringuito », a été l'un des principaux à s'en prendre aux décisions d'Ortiz Arias, via son compte personnel sur la plateforme « X ».

Roncero a entamé ses critiques envers l'arbitre très tôt, faisant référence à l'un des tacles qui n'a pas donné lieu à un carton jaune, écrivant : « On a fermé les yeux sur un carton jaune pour Baena après un quart d'heure seulement. Tout va bien, José Luis. »

Le journaliste ne s'est pas contenté de cet épisode, mais a continué à relever ce qu'il considérait comme des erreurs d'arbitrage successives durant le derby, faisant référence à un tacle de Kang-in Lee, ainsi qu'à un tacle de Cuti Romero sur Jude Bellingham, en plus de deux autres épisodes concernant Baena.

Roncero a déclaré : « Et on a pardonné à Kang-in. En plus de Cuti Romero avec Jude. Et les deux cartons jaunes pardonnés à Baena. Le travail scandaleux de García Ortiz. L'Atlético aurait dû rejoindre les vestiaires à 8 joueurs. »

Roncero a encore durci son ton, allant jusqu'à qualifier la performance d'Ortiz Arias de « Negreira dans sa forme la plus pure », en référence à sa vive critique de la manière dont l'arbitre a géré la rencontre.

Le journaliste est revenu spécifiquement sur l'épisode de Cuti Romero, estimant que le défenseur de l'Atlético méritait l'expulsion, écrivant sur la plateforme « X » : « Le carton rouge scandaleux qui a été ignoré pour Cuti Romero. Une manipulation arbitrale honteuse. »

Pour conclure son commentaire sur la rencontre, Roncero a qualifié le derby de « purement sarcastique », précisant que son propos ne portait pas sur le niveau affiché par le Real Madrid, mais sur ce qu'il considérait comme une polémique arbitrale manifeste.