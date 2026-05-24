Thom Haye et Eliano Reijnders sont devenus champions d’Indonésie

Le Persib Bandung, club des Néerlandais Thom Haye et Eliano Reijnders, a été sacré champion d’Indonésie ce week-end. Au terme d’une dernière journée haletante, Persib a finalement eu le dernier mot.

La Super League indonésienne a tenu les observateurs en haleine jusqu’à la dernière journée : Borneo et Persib se livraient un duel au sommet, mais c’est bien le club mailloté de bleu qui a finalement levé le trophée.

Les Maung Bandung, touchés par une sorte de « fièvre du titre », n’ont pu faire mieux qu’un match nul 0-0 à domicile contre Persijap, formation qui a terminé à seulement deux points au-dessus de la zone de relégation.

De son côté, Borneo a facilement disposé de Malut United (7-1) et a donc rejoint Persib en tête du classement.

Borneo affichait certes une meilleure différence de buts (+43 contre +37), mais, en Indonésie, le classement se joue d’abord sur les confrontations directes après les points.

Grâce à sa victoire 3-1 à l’aller et au match nul 1-1 au retour, Persib a pris le dessus sur Borneo au classement des confrontations directes.

Le club et ses supporters ont fêté cet événement en grande pompe, acclamant Haye, Reijnders et leurs coéquipiers tout au long d’un cortège en bus arborant les couleurs bleues.