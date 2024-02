Thierry Henry va trop loin avec Xavi

Thierry Henry a déclaré que Xavi n'avait rien à envier à Pep Guardiola en matière de connaissances footballistiques

Le Français a fait l'éloge de l'entraîneur du FC Barcelone, qui est sur le point de quitter le club.

Henry, l'ancien coéquipier de Xavi en Catalogne, a fait l'éloge des compétences managériales de l'entraîneur en difficulté dans le cadre d'une saison difficile pour le patron des Blaugrana. Après avoir remporté le titre de champion de Catalogne la saison dernière, le Barça se retrouve à la troisième place, à huit points du leader, le Real Madrid.

Lors d'une émission de CBS Sports, Henry a parlé de Xavi lors d'une interview en direct : "Avant tout, je voudrais commencer par... J'ai été impressionné par le travail que tu as fait là-bas. Je me fiche de ce que les gens disent, tu as gagné le championnat. Soyez fiers, et je sais que vous l'êtes. Je suis très fier d'avoir partagé le terrain avec vous. Tu m'as beaucoup appris à Barcelone".

Henry a également comparé Xavi à une autre légende blaugrana, ajoutant : "J'espère que tu vas continuer parce que ton cerveau, pour moi, n'a pas d'égal. Le seul gars que je connaisse qui t'arrive à la cheville, c'est Pep, en termes de vision du jeu.

Xavi et Henry ont joué ensemble au Barça de 2007 à 2010, jouant notamment un rôle de premier plan dans l'équipe de Guardiola en 2008-9 qui a remporté un triplé historique. L'attaquant français a quitté le club en 2010 après avoir remporté quatre trophées majeurs.

L'entraîneur blaugrana a promis de se retirer de l'équipe à la fin de la saison, après une campagne difficile. Mais Henry l'a encouragé à revenir à la gestion, malgré son mandat turbulent en Catalogne.