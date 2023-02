Thierry Henry sans pitié avec Arsenal

Thierry Henry n'est pas convaincu qu'Arsenal se soit assuré une place dans le top 4 malgré sa position de leader de la Premier League.

Le 15 février, les Gunners se sont inclinés 3-1 face à Manchester City lors d'un match crucial pour le classement, mais ils ont réussi à s'imposer face à Aston Villa pour revenir en tête de la Premier League le week-end dernier. Ils ont été aidés par Nottingham Forest, qui a tenu City en échec 1-1, ce qui a permis à l'équipe de Mikel Arteta de prendre deux petits points d'avance en tête du classement avec un match en moins. Arsenal compte également 13 points d'avance sur Newcastle, cinquième, et semble assuré d'une qualification en Ligue des champions, mais Henry ne prend rien pour acquis.

"Nous n'en sommes pas là. Je sais que les gens vont me dire 'allez Thierry'. Non, non, non. Quand et si nous nous qualifions, alors nous pourrons en parler", a déclaré la légende d'Arsenal au podcast House of Champions de CBS Sports.

Lucide malgré tout

Cependant, Henry a fait l'éloge d'Arteta pour avoir renoué avec la base de fans d'Arsenal, et estime que l'ADN de combat qui avait disparu pendant quelques années a été retrouvé. Il a ajouté : "On pouvait voir qu'il y avait une petite déconnexion avec les fans. Tout ce que les fans voulaient, c'était de s'identifier à l'équipe, une équipe qui peut être compétitive. Ils n'ont pas hué l'équipe jeudi, [les défaites] arrivent, les fans peuvent le comprendre. Ce que les fans ne comprennent pas, c'est qu'ils ne voient pas une équipe qui se bat. Ils ne se reconnaissent pas dans une équipe qui ne représente pas la communauté. Edu, le conseil d'administration, Mikel Arteta, qui que ce soit, peu importe comment vous voulez l'appeler, ont ramené cela. Allons-nous gagner la ligue ? Je n'en sais rien. Mais ça ressemble à l'Arsenal que je connais. A la fin de la journée, vous ne pouvez pas tromper les fans, ils crient, ils sont là et ils ont cette attitude parce qu'ils voient quelque chose, c'est pourquoi ils sont bruyants. C'est une émotion différente."