Thierry Henry s'exprime enfin sur la CAN !

L'ancien défenseur de Liverpool, Carragher, a déjà été critiqué pour avoir suggéré que la CAN ne devrait pas être considérée comme un « tournoi majeur », et a récemment soulevé la question du recrutement d'arbitres européens afin d'améliorer le niveau d'arbitrage. Cependant, le légendaire ancien attaquant de l'équipe de France et d'Arsenal, Henry, a rapidement rejeté cette opinion.

Une controverse ternit la finale de la CAN entre le Sénégal et le Maroc

La finale de la CAN entre le Sénégal et le Maroc a offert un spectacle captivant, marqué par de nombreux incidents lors de la rencontre au Stade Prince Moulay Abdallah.

Les joueurs sénégalais ont quitté le terrain après que l'arbitre Jean-Jacques Ndala a accordé un penalty au Maroc à la 98e minute. Le sélectionneur Pape Thiaw était furieux, son équipe s'étant vu refuser un but quelques instants auparavant. L'ancien joueur vedette de Liverpool, Sadio Mané, est resté sur le terrain et a tenté d'encourager ses coéquipiers à y retourner. Après une interruption d'environ 17 minutes, ils ont finalement fait leur retour.

Brahim Diaz a tiré le penalty pour le Maroc, mais sa tentative de Panenka a été facilement captée par le gardien Edouard Mendy avant que Ndala ne siffle la fin du match. Pape Gueye a inscrit le but de la victoire en prolongation, permettant au Sénégal de soulever le trophée. Cependant, les scènes chaotiques se sont poursuivies après la rencontre, Thiaw et le sélectionneur marocain Walid Regragui étant tous deux vivement critiqués par les journalistes lors des conférences de presse d'après-match.

Carragher avait déjà été critiqué pour avoir suggéré que la CAN ne devrait pas être considérée comme un « tournoi majeur » lorsqu'il évoquait l'héritage de l'attaquant de Liverpool, Mohamed Salah, et la possibilité qu'il remporte le Ballon d'Or.

En février dernier, il avait déclaré : « Le problème, c’est qu’il est avec l’Égypte et qu’il ne participe probablement pas à un grand tournoi, ou alors il n’a pas vraiment de chances de gagner. Je pense que c’est soit la Ligue des champions, soit un grand tournoi. Normalement, c’est le joueur qui excelle dans ce genre de compétition. »

Après la polémique suscitée sur les réseaux sociaux, Carragher a clarifié ses propos : « J’ai des opinions très tranchées sur le football, j’adore les débats et cela ne changera jamais. Mais je ne veux surtout pas qu’on me qualifie d’expert ignorant ou irrespectueux, ce n’était jamais mon intention, que ce soit envers un club, un joueur, un pays, un continent, une compétition internationale, peu importe. Mon erreur a été de me formuler maladroitement en qualifiant la CAN de compétition mineure.

« J’essayais d’expliquer pourquoi Mo Salah avait remporté le Ballon d’Or et j’estimais, ou j’estime toujours, que non seulement la CAN, mais aussi les Jeux asiatiques ou la Gold Cup, et dans une moindre mesure la Copa America, il existe cinq autres compétitions, outre la Coupe du Monde, qui sont de véritables tournois majeurs pour leur continent. » Certaines de ces victoires ne trouvent pas d'écho auprès des électeurs du Ballon d'Or, et ce n'est pas une opinion, c'est un fait, compte tenu des lauréats du Ballon d'Or des 40 ou 50 dernières années.