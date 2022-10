Thierry Henry remet Mbappé à sa place !

Mercredi soir, les médias du monde entier étaient en ébullition, affirmant que Kylian Mbappé veut quitter le PSG dès le mois de janvier.

Le Bondynois, qui s'estime trahi par les promesses non-tenues de sa direction, en a assez et regrette d'avoir prolongé son contrat.

Une information que nombre de sources ont relayée. Et que Thierry Henry n'a pas pu rater. Au micro de CBS, l'ancien Gunner qui entretient une bonne relation avec Mbappé, lui a remis les points sur les "i".

Henry se compare à Mbappé

«Personne n'aime être exposé à ce pour quoi on n'est pas bon. Il n'aime pas, c'est tout. Mais il y a quelque chose de plus grand que tout le reste : le club. Mais est-ce qu'ils lui ont fait sentir que le club était la chose la plus importante ? Où lui ont-ils fait sentir qu'il était plus important que le club ? Je vais parler de ma propre histoire. Je n'aimais pas jouer sur le côté à Barcelone. J'ai détesté. Mais il fallait que je le fasse pour l'équipe"

"Je n'ai entendu personne dire : "Oh, quel geste sympa" de jouer à gauche pour d'autres qui avaient moins de matchs internationaux et de buts que moi. Au final, il n'y a qu'une seule règle : si le coach te demande de faire quelque chose, tu le fais pour le bien de l'équipe. Et l'équipe gagne ! Si l'équipe perdait, j'aurais compris le débat.» A bon entendeur....