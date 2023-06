Thierry Henry prend enfin la parole !

Annoncé comme possible entraineur adjoint du PSG, Thierry Henry est sorti de son silence.

Thierry Henry a vu son nom alimenter l’actualité ces derniers jours. L’ancien meilleur buteur des Bleus a été cité du côté de Paris afin d’occuper le rôle d’entraineur adjoint. L’Allemand Julian Nagelsmann l’a contacté pour le seconder à la barre technique des champions de France.

"Rien n’est jamais sûr", prévient Henry

Cette expérience ne tente cependant pas « Titi ». Ce dernier se plait dans son rôle de consultant et il ne se voit pas « replonger » si c’est pour être numéro 2. Autant rester loin de la pression du haut niveau et continuer à s’occuper de sa famille en Angleterre.

L’ex Gunner a fini par prendre la parole. Mais, il s’est montré assez bref et évasif sur ses plans comme entraineur : « On verra bien l’évolution des choses...Rien n’est jamais sûr », a-t-il confié.

Plutôt que de confirmer ou infirmer quoi que ce soit, Henry a évoqué son émission CBS Sports Golazo, celle où il distingue par ses mimiques et les blagues hilarantes avec le duo Micah Richards et Jamie Carragher.

« Aujourd'hui, les gens m'arrêtent dans la rue, non pas pour évoquer ma carrière mais pour me parler de CBS, a-t-il déclaré à L’Equipe. En France, en Angleterre, en Italie, peu importe où je vais ! On me dit : "Super le show sur CBS, vous êtes marrants !" Je réponds : "OK, je comprends, c'est bien... Mais vous savez, on n'est pas là pour être marrants à la base." Ce qui est viral, ce sont les trucs drôles, mais ce n'est même pas 5 % du show ! On peut se permettre ces blagues parce que dans l'analyse, on ne se loupe pas. Tu ne vas pas dans une pizzeria juste parce que le serveur est sympa. Si la pizza n'est pas bonne, tu ne reviens pas ! ».

Le champion du monde 98 a ensuite expliqué pourquoi il n’a pas hésité à faire dans la dérision. « Quand j'ai rencontré Pete Radovich (le producteur) la première fois, il m'a dit : "Si tu peux éduquer et divertir, t'as gagné !", raconte Henry. Aux États-Unis, c'est plus accepté de partir un peu en vrille. » Pour son show, Radovich n'a pas voulu observer ce qui se faisait en Europe : « Si tu commences à étudier les autres, tu finis par proposer la même chose. Je ne suis pas médecin ni pilote de ligne, si je me plante, les gens restent en vie... Donc je tente. J'ai travaillé à l'instinct. »