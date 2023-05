Thierry Henry dévoile son joueur préféré à Manchester City

Thierry Henry a déclaré que le héros de Manchester City, Kevin De Bruyne, était "sur une autre planète" contre le Real Madrid mardi.

Le club de la capitale s'est retrouvé avec un but de retard grâce à une frappe du même calibre de Vinicius Junior, et risquait de se retrouver mené de deux buts au milieu de la seconde période.

Mais De Bruyne s'est emparé d'une passe décisive d'Ilkay Gundogan à l'entrée de la surface pour marquer d'une frappe foudroyante et remettre les deux équipes à égalité. Henry, qui a travaillé avec le milieu de terrain pendant plus de deux ans en tant qu'entraîneur adjoint de l'équipe nationale belge, a loué bien plus que son impeccable capacité de tir.

Henry s'est exprimé au micro de CBS Sports après le match : "Je pense toujours qu'il est le joueur le plus important de cette équipe". "J'ai rencontré beaucoup de joueurs, j'ai joué avec beaucoup de joueurs, j'ai vu beaucoup de joueurs, j'ai joué contre certains des plus grands. Je pense que le cerveau de Kevin est le meilleur que j'aie jamais vu, de par sa façon de voir le jeu. Parce que son cerveau est dans certains endroits, je ne sais pas à quoi il pense parfois, vous le regardez et c'est presque comme s'il n'était pas avec nous parce qu'il est si bon.

"Parfois, cela peut être un problème parce que vous n'êtes pas à son niveau, mais je pense que c'est le joueur le plus intelligent que j'ai vu dans ma vie. Il n'y a rien de mieux que sa façon de penser. Comme je l'ai vu pendant six ans, par intermittence, avec la Belgique, j'aime encore plus cet homme, parce que j'ai vu ce qu'il faisait à l'entraînement et en match. Il est incroyable. Son cerveau, je pense encore à certaines choses que j'ai vues, il est sur une autre planète et ce n'était pas son meilleur match ce soir, mais il a livré la marchandise.