Thierry Henry dévoile le plus gros défaut d'Erling Haaland

La légende française et Arsenal Thierry Henry a donné des conseils à Erling Haaland sur les points à améliorer pour aider Manchester City.

Haaland a connu un début de carrière fulgurant en Premier League depuis son transfert du Borussia Dortmund pour 60 millions d'euros l'été dernier, marquant plus d'un but par match.

Mais des questions ont été soulevées sur la façon dont il peut mieux s'intégrer dans le dispositif de Man City, les résultats de l'équipe de Pep Guardiola ayant baissé légèrement depuis son arrivée dans l'équipe.

Henry, qui occupe la septième place au classement des buteurs de l'histoire de la Premier League, lui a donné quelques conseils pour mieux aider ses nouveaux coéquipiers.

"Nous parlons de lui qui s'améliore, comment Manchester City peut s'améliorer, mais de temps en temps, dans certains matchs à l'extérieur, pouvez-vous aussi aider vos coéquipiers sur le ballon ou aider votre équipe à sortir ou aider votre équipe autour de la boîte ? Je pense que c'est très important", a-t-il déclaré à CBS Sports.

"Quand vous regardez les touches qu'il a eues à l'extérieur dans la surface adverse, ce n'est pas génial. Comment ces chiffres pourraient-ils être meilleurs ? Ce n'est pas une critique parce que ce que le gars fait est fou, mais loin de chez lui en Europe et dans la ligue parfois, vous devez en faire un peu plus."

Ce que Haaland peut améliorer

Henry a poursuivi son raisonnement en montrant des exemples de mouvements de certains des meilleurs attaquants du monde. Alors que Haaland charge invariablement au centre de la surface, d'autres comme Harry Kane et Karim Benzema font preuve de plus de subtilité dans leurs mouvements pour créer des opportunités pour leurs coéquipiers.

"Peut-il parfois s'adapter à l'équipe et à ce que le jeu demande ? Mais il s'en est toujours bien sorti. Il y a une différence entre parler d'un gars et être constructif sur Man City et comment il peut s'améliorer."

Man City sera ensuite en action contre Bournemouth en Premier League samedi, avant un match de FA Cup à Bristol City mardi. Haaland tentera de maintenir son record de buts prolifiques lors de ces deux rencontres.