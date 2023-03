Thibaut Courtois se marie, son invité extraordinaire

S'il a ses détracteurs, même au sein du Real Madrid, il semble qu'il reste populaire auprès des joueurs.

"Nous avons invité Florentino Pérez à notre mariage et nous espérons qu'il pourra venir", a expliqué Thibaut Courtois, à l'approche de ses noces avec Mishel Gerzig. Le mannequin israélien et la star belge ont fait connaissance sur Instagram pendant la pandémie, et vivent désormais ensemble à Madrid.

S'exprimant plus généralement sur ses relations avec le président, Courtois a déclaré à Marca qu'il s'entendait bien avec lui.

Une bonne relation avec Perez

"Je m'entends bien. C'est le patron. Il veut que nous gagnions. J'aime son style, il est très proche. Il ne manque pas un match, ce que je n'avais jamais vu chez un directeur. Il exige beaucoup de vous, mais c'est un grand président".

"Il a tout réussi. Ce n'est pas comme si nous nous envoyions des WhatsApp (rires), mais nous parlons avant et après les matches. Dans la tribune, il vient toujours discuter avec Mishel, avec les familles des autres joueurs.

Si Perez donne l'impression d'être un peu intimidant dans les médias, il est clair qu'il a le sens des affaires et, par conséquent, la capacité de nouer de bonnes relations.

Dans l'ensemble, inviter son patron à son mariage n'est pas si inhabituel, mais dans le football, c'est moins le cas. Courtois s'est blessé cette semaine en sélection belge, mais devrait reprendre l'entraînement mercredi, un diagnostic ayant révélé qu'il s'agissait d'un problème bénin.