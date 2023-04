Thibaut Courtois critique les attaquants du Real

Le Real Madrid a longtemps lutté pour débloquer la situation face à Cadix samedi soir, mais les hommes de d'Ancelotti y sont parvenus.

Pourtant, cela aurait pu être plus facile, avec plusieurs grosses occasions manquées par des joueurs comme Rodrygo Goes, Karim Benzema et Federico Valverde. Le gardien de Cadix a également été inspiré, ce qui n'a pas aidé les Blancs.

Après la victoire en Andalousie, Thibaut Courtois n'a pas été impressionné par les tirs du Real Madrid contre Cadix, et il a espéré faire mieux lors des prochains matches, selon Sport.

"Un bon match, mais..."

"Nous avons fait un bon match. Jusqu'au premier but, nous avons eu beaucoup d'occasions, mais David Gil a fait un bon match. Ils ont eu la possibilité de tenir le match nul, mais nous avons contrôlé le match. Nous avons pu marquer plus de buts, mais j'espère que nous les avons gardés pour mardi.

"Nous avons manqué de concentration et d'envie pour marquer ce but, mais c'est aussi le mérite de leur gardien".

Le Real Madrid montre qu'il peut toujours trouver les moyens de gagner, même lorsqu'il n'est pas au mieux de sa forme sur le plan offensif. Il espère continuer sur cette voie dans les semaines à venir, alors qu'il entre dans une période cruciale de la saison.