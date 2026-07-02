Thiao répond au sélectionneur belge : « Après une victoire, c'est plus facile de parler »

L’entraîneur de la sélection sénégalaise, Pape Thiaw, a réagi aux propos de son homologue belge, Rudi Garcia, après l’élimination des Lions de la Teranga de la Coupe du monde 2026.

Menés 2-0 par le Sénégal en seizièmes de finale, mercredi dernier, les Diables Rouges ont renversé la vapeur en inscrivant deux buts coup sur coup en fin de temps réglementaire. puis, dans les ultimes secondes de la seconde période de prolongation, Yuri Tielemans a transformé un penalty pour offrir à la Belgique une victoire palpitante (3-2) et une qualification pour les huitièmes de finale.

Après la rencontre, Rudi Garcia a déclaré : « On ne peut pas obtenir de résultats avec seulement 11 joueurs. Nous avons bien redressé la barre à partir du milieu de la deuxième mi-temps. Nous perdions beaucoup de ballons, nous avons corrigé cela et la situation s’est améliorée, même si nous avons encaissé un deuxième but. Nous connaissons ces équipes, elles perdent leur organisation tactique en fin de match. »

Il a ajouté : « Nous savions aussi que, menant 2-0, ils tenteraient de protéger ce score par tous les moyens, ce qui, à mon avis, est une grave erreur. On m’a rappelé, lorsque nous menons 2-0, de ne pas agir ainsi. Car lorsqu’on encaisse un but comme celui qu’ils ont encaissé à 1-2, la donne du match change complètement. »

Interrogé en conférence de presse au sujet des propos de Rudi Garcia, Thiaw a rétorqué, selon Foot Mercato : « C’est son avis, mais ce n’est absolument pas le mien. Nous étions bien en place. Après une victoire, c’est toujours plus facile de parler. »

Il a conclu : « Il faut accepter le résultat, revoir le match et identifier nos erreurs. Ce tournoi est désormais terminé. Nous devons regarder de l’avant, l’analyser en profondeur, repérer les erreurs et tenter d’y remédier la prochaine fois. »

Rappelons que la Belgique affrontera les États-Unis en huitièmes de finale de la Coupe du monde ; les Américains se sont imposés 2-0 face à la Bosnie-Herzégovine tôt ce jeudi matin.



