Thiago Slva de retour, l'incroyable scenario

Après 18 mois passés dans son club formateur, le défenseur central envisagerait un retour en Europe, où il a déjà évolué à l'AC Milan, au Paris Saint-Germain et à Chelsea.

Silva proche d'un retour en Europe

Fort d'une expérience européenne de 18 ans, Silva est sur le point de revenir après un bref passage à Fluminense, son club formateur. Selon O Jogo, le FC Porto, géant portugais, serait intéressé par le vétéran. Silva est actuellement libre de tout contrat après avoir résilié son contrat avec le club brésilien en début de mois.

Le défenseur central a pris sa retraite internationale en 2022, mais il ambitionne désormais de retrouver l'équipe de Carlo Ancelotti à quelques mois de la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Nord. Dans cette optique, Silva souhaite jouer régulièrement en Europe et pourrait donc être tenté d'accepter l'offre.

L'une des principales raisons de la résiliation de son contrat avec Fluminense est son désir de se rapprocher de sa famille, installée à Londres depuis son passage à Chelsea, géant de la Premier League.

Communiqué de Fluminense concernant le départ de Silva

Le club brésilien a annoncé dans un communiqué le départ de son joueur emblématique : « Le Fluminense FC annonce que le défenseur Thiago Silva a officialisé, ce mardi 16 décembre après-midi, au centre d'entraînement Carlos Castilho, la résiliation de son contrat avec le club.

Formé dans les équipes de jeunes du Tricolor, Thiago termine son deuxième passage au sein de l'équipe première. Champion du Brésil en 2007, le capitaine compte 212 matchs et 19 buts sous le maillot tricolore. »

« Thiago Silva, revenu au club l'an dernier auréolé de son statut de légende du football mondial, laisse derrière lui un héritage de dévouement et d'amour pour Fluminense. Le club remercie le joueur pour son engagement et son professionnalisme tout au long de son parcours et lui souhaite beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions. »