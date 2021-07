Thiago Silva veut marcher dans les pas de Maldini

Le défenseur international brésilien a 36 ans, mais il ne montre aucun signe de ralentissement et ne pense absolument pas à la retraite.

Le défenseur de Chelsea, Thiago Silva, a exprimé le désir d'imiter la trajectoire de la légende de l'AC Milan Paolo Maldini. Non, le défenseur central brésilien ne veut pas revenir à Milan, ou même être fidèle à un seul club, mais bel et bien imiter l'Italien et jouer jusqu'à la quarantaine. L'international brésilien très expérimenté aura 37 ans en septembre, mais il s'est engagé à prolonger son contrat de 12 mois à Stamford Bridge et ne montre aucun signe de ralentissement.

Le sacre en Ligue des champions des Blues la saison dernière a été savourée par l'ancien défenseur du PSG et, il est actuellement à la poursuite d'un autre objectif majeur, à savoir remporter la Copa America avec son pays. Malgré son âge avancé, Thiago Silva ne pense absolument pas à la retraite, du moins pas à court terme.

Thiago Silva a déclaré aux journalistes être tenté d'imiter l'emblématique défenseur qui a passé 25 ans avec les géants de la Serie A à Milan : "J'espère pouvoir faire la même chose que Paolo Maldini a fait à Milan, jouant jusqu'à l'âge de 40 ou 41 ans. C'est mon plan pour l'avenir immédiat. Je m'y suis préparé et maintenant à 36 ans je continue à jouer à un niveau élevé et cela me donne beaucoup de fierté."

Combien de temps Thiago Silva peut-il continuer à jouer ?

Chelsea a sauté sur l'occasion de signer Thiago Silva lorsque son contrat au Paris Saint-Germain a pris fin à l'été 2020. Pour rappel, Leonardo ne souhaitait pas renouveler le Brésilien afin de tourner une page et de rajeunir l'effectif. Le directeur sportif était ensuite revenu sur sa décision, mais c'était trop tard. L'âge n'était pas un obstacle pour Chelsea et sa première campagne productive, bien que légèrement gêné par les blessures, leur a donné raison.

Il est même parvenu à convaincre les dirigeants du club londonien d'accepter de prolonger son contrat. Le défenseur central pense qu'il peut continuer à prospérer au plus haut niveau, bien qu'il concède que sa charge de travail doit désormais être gérée : "À partir de maintenant, je dois vivre chaque saison et chaque compétition. Je joue très prudemment car mon physique n'est plus le même qu'il y a deux ou trois ans et la récupération d'un match à l'autre prend plus de temps".

Une fois son devoir international avec le Brésil terminé, Thiago Silva commencera à récupérer et à compter les jours jusqu'à l'affrontement de Chelsea face à Villarreal en Super Coupe de l'UEFA le 11 août et un match d'ouverture de la Premier League 2021-22 contre Crystal Palace trois jours plus tard. Si Thiago Silva veut encore durer, il peut demander des conseils à Vitorino Hilton, qu'il a affronté en Ligue 1, et qui vient de terminer sa carrière à l'âge de 43 ans.