Thiago Silva proche de Chelsea ?

En fin de contrat avec le PSG, le défenseur central brésilien serait en passe de rejoindre le club de Premier League.

Du haut de ses 35 ans, Thiago Silva en a encore sous la pédale. Le défenseur central brésilien l'a prouvé lors du "Final 8" de à Lisbonne. Thiago Silva s'est montré exemplaire sur le terrain et a délivré des grandes prestations tout au long de la compétition. Néanmoins, son avenir au PSG n'a pas été bouleversé malgré ses belles performances. En fin de contrat, le défenseur central brésilien va tourner une longue page de sa carrière et quitter le PSG.

Face au , lors de la finale de Ligue des champions, Thiago Silva a disputé son dernier match sous les coleurs du PSG : "C'était mon dernier match à Paris. Je suis triste. Je m'excuse auprès des supporters. Je remercie tous les fans pour leur amour", a-t-il déclaré au micro de RMC Sport, avant de faire une promesse. "Je reviendrai, avec un autre rôle, dans ce club que j'ai aimé. Je veux jouer 3-4 ans encore et disputer la au ."

Nul doute que Thiago Silva n'aura pas de mal à rebondir la saison prochaine. Et selon les informations de Sky Sports, le défenseur central brésilien devrait découvrir un nouveau championnat en prenant la direction de la , et de . En effet, le défenseur de 35 ans serait proche de s'engager avec les Blues, qui seraient en pole position dans ce dossier malgré l'intérêt de plusieurs clubs italiens, un championnat qu'il a marqué avec l' .

Très actif sur le marché des transfers, Chelsea s'est énormément renforcé offensivement mais doit encore améliorer sa défense. Les Blues ont concédé 54 buts en Premier League la saison dernière, un total trop élevé pour espérer aller titiller et dans la course au titre. Chelsea est en passe de boucler l'arrivée de Ben Chilwell pour renforcer son couloir gauche et donc de Thiago Silva pour venir garnir la charnière centrale.

Le Brésilien a même reçu un hommage de la part de Thomas Tuchel : "Thiago était mon capitaine et c'était un plaisir d'avoir un joueur avec de la qualité et de la personnalité comme lui. Il a prolongé son contrat pour deux mois avec nous. Il a donné son cœur et son énergie sur le terrain, il a tout donné pour gagner cette Ligue des champions. Il méritait de la gagner. On a eu des phases difficiles, il y a eu des grandes déceptions. Je suis absolument fier qu'il ait été mon capitaine. On va parler maintenant avec le club, avec lui, pour clarifier la situation. Peu importe la décision, il restera mon joueur. Il est dans mon cœur et c'était incroyable ce parcours avec lui".