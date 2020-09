Thiago Silva en veut beaucoup à Leonardo

Thiago Silva, l’ex-défenseur du PSG, a reconnu qu’il a été déçu par l’attitude de Leonardo durant ses derniers mois à Paris.

Thiago Silva s’est engagé il y a quelques semaines en faveur de . Malgré un premier match très compliqué livré samedi face à West Bromwich (3-3), le Brésilien savoure ce nouveau chapitre de sa carrière. Mais, cela ne l’empêche pas de penser toujours à Paris, son ancien club et auquel il reste « très attaché ». Ainsi dans une longue interview donnée à Football, à paraitre mardi, il n’a pas manqué de revenir sur sa longue expérience dans la capitale française et aussi et surtout la façon dont s’est déroulé son départ.

« O Monstro » souhaitait continuer son parcours avec l’équipe francilienne, mais on ne lui en a pas donné la possibilité. Ou alors si, mais c’était trop tard car il avait donné son aval pour rejoindre les Blues. La faute à Leonardo, qui a trop tergiversé pour lui proposer un nouveau bail. Et cela « n’a vraiment pas plu » à l’international auriverde. « C'est une situation qui m'a énervé, a-t-il lâché. Même s'il y avait le confinement, les choses auraient dû se faire différemment. J'étais au , en quarantaine, quand Leonardo m'a appelé pour me dire qu'à cause de la pandémie et des difficultés… Non, d'abord, il m'a demandé si j'étais OK pour continuer deux mois de plus afin de disputer un éventuel Final 8. Je lui ai dit que oui. Mais il m'a répondu que le club n'irait pas au-delà de ces deux mois. Ce serait deux mois et rien d'autre. Ça aurait dû se faire différemment. »

« Le club ne doit plus faire ce genre d’erreur »

Thiago Silva estime avoir trop donné à ce club pendant les huit années où il y a évolué, pour ne pas avoir à subir ce genre d’humiliation au moment des adieux. Et il estime qu’Edinson Cavani a aussi souffert de la même situation, alors qu’il fait partie des meilleurs de l’histoire du club. « Toute ma carrière au PSG, j'ai donné le maximum, je n'ai jamais triché. C'est comme si trois matches durant le Final 8 avaient tout changé ? Et tout ce que j'avais réalisé pendant ces huit ans, ça ne comptait plus ? Ce n'est pas cohérent. Leo a fait ça de façon maladroite et précipitée. Pas seulement avec moi d'ailleurs. Je pense aussi à Cavani qui est le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Je le dis pour que le club progresse et ne commette plus ce genre d'erreurs à l'avenir. »

Durant l’entretien, le nouvel arrière des Blues a aussi révélé les autres sollicitations qu’il a reçues au cœur de l’été. Il a admis qu’il y a eu des touches avec l’Olympique Lyonnais et son directeur sportif, Juninho. « C'est seulement après la finale de Ligue des Champions que mon agent (Paulo Tonietto) m'a parlé des clubs intéressés et qu'il m'a dit que Juninho rêvait de me faire venir. Ça me rend très fier de savoir qu'il a pensé à moi, qu'il me voulait dans un rôle de leader. Ça prouve que mon travail au PSG a été reconnu. Je crois aussi avoir démontré lors du Final 8 que je pouvais encore être très performant», a-t-il déclaré.