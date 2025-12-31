Thiago Silva, la vérité éclate enfin

L'entraîneur Massimiliano Allegri aurait même opposé son veto à ce transfert. Cette révélation éclaire d'un jour nouveau un transfert qui a failli réunir l'un des défenseurs les plus titrés de l'histoire moderne du Milan AC avec les supporters de San Siro.

Le transfert à Porto se concrétise après l'abandon du projet de retour à Milan.

Le défenseur central brésilien a joué un rôle déterminant dans le parcours de Fluminense jusqu'en demi-finale de la Coupe du Monde des Clubs en juillet et a disputé 46 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière. Début décembre, le joueur de 41 ans a accepté une résiliation anticipée de son contrat, à six mois de la fin, afin de conclure sa brillante carrière en Europe. Silva a depuis signé au FC Porto et, dans un communiqué publié par le club portugais, il a déclaré être « heureux et flatté » de cette opportunité de revenir en Europe et de continuer à évoluer au plus haut niveau. Porto n'était cependant pas sa seule option. En coulisses, une destination bien plus sentimentale a brièvement été envisagée.

L'ancien attaquant milanais Antonio Cassano a révélé que Silva était proche d'un retour sensationnel en Italie, avant qu'Allegri ne mette un terme à la proposition. S'exprimant sur la chaîne Viva El Futbol, Cassano a affirmé que cette décision allait à l'encontre des souhaits d'Ibrahimovic, désormais conseiller du Milan AC. Selon Cassano, Ibrahimovic avait fortement insisté pour ce transfert, voyant en Silva une recrue à faible risque et à fort impact. Le Brésilien était prêt à revenir libre et ne réclamait pas un contrat lucratif, un facteur qui a rendu l'opération attrayante pour la direction du club.

« Aux supporters milanais, je tiens à dire que si Thiago Silva n'est pas arrivé, c'est principalement à cause d'Allegri, qui a opposé son veto, alors qu'Ibrahimovic le voulait. Il aurait pu partir », a déclaré Cassano. « Zlatan avait donné son accord total pour son arrivée libre, même si Thiago ne demandait pas un salaire élevé. »

Cassano a ajouté que Silva avait lui-même contacté Allegri directement, dans une ultime tentative pour rouvrir la porte.

« Thiago, en homme de haut niveau, a personnellement appelé Allegri, qui lui a dit être à la recherche d'un attaquant », a-t-il déclaré. « M. Massimiliano Allegri a refusé et a bloqué l'accès au club à Thiago Silva à son retour à Milan. »