Thiago responsable de la mauvaise forme des Reds ? Klopp défend son joueur !

Exposé aux critiques depuis son arrivée à Liverpool, l'ancien joueur du Bayern Munich peut toujours compter sur le soutien de son entraîneur.

Jürgen Klopp a déclaré que tout commentaire suggérant que l'arrivée de Thiago Alcantara coïncide avec la mauvaise forme de Liverpool cette année est tout simplement "nul". L'Espagnol a livré un match solide dans le cadre d'un milieu de terrain remodelé qui a aidé les Reds l'emporter en huitième de finale retour contre le RB Leipzig (2-0).

Le retour de Fabinho au centre du terrain a permis à Thiago Alcantara d'opérer avec plus de liberté. Il avait été suggéré que le style de jeu de l'ancien joueur du Bayern Munich n'était pas adapté au jeu de Liverpool, mais Jürgen Klopp, sous le charme de son milieu de terrain, insiste sur le fait que ces accusations sont loin d'être justifiées.

L'article continue ci-dessous

"Thiago s'améliore de semaine en semaine"

Interrogé sur Thiago Alcantara par un journaliste allemand après le match à Budapest, Jürgen Klopp a déclaré à la presse : "Je suppose que lorsque vous regardez tous Liverpool depuis l'Allemagne, les gens disent que nos problèmes sont en lien avec Thiago ou quoi que ce soit d'autre - c'est des conneries. Thiago était bon, ils étaient tous bons. Pour les joueurs qui étaient nouveaux, ils avaient toujours besoin de temps pour s'habituer à notre plan de match, mais Thiago n'a pas cela. Pourtant, il s'améliore de semaine en semaine. Ce n'est pas un projet à court terme, c'est un projet à long terme et c'était bien". L'Allemand a ensuite développé son propos.

"La façon dont nous travaillons ensemble est très fluide. Les garçons ont bien joué et Thiago également. Je pense qu'il aurait pu tirer au but mais il a choisi de passer au lieu de cela", a ainsi ajouté l'ancien coach du Borussia Dortmund. Bien que le talent évident de Thiago Alcantara n'ait jamais été mis en doute, les difficultés de Liverpool cette saison ont poussé les fans et les experts à réclamer des explications. La cascade de blessure est en une, mais celle-ci n'explique pas tout chez les Reds.

Alors que l'équipe de Pep Guardiola est désormais destinée à remporter le titre, Liverpool va devoir lutter pour terminer dans le top quatre et se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Avec leur victoire globale 4-0 sur Leipzig, cependant, certains fans peuvent aborder la suite avec un peu plus d'optimisme...