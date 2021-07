Thiago Motta va devenir entraîneur de La Spezia

La Spezia a décidé de confier le rôle d'entraîneur à Thiago Motta, qui retrouve donc un banc de touche pour la prochaine saison de Serie A.

La Spezia, qui a vu partir Vincenzo Italiano pour la Fiorentina, a défini la question de l'entraîneur pour la saison prochaine : Thiago Motta dirigera l'équipe dans l'édition 2021-2022 du championnat de Serie A.

Comme le rapporte Sky Sport, l'ancien joueur du Genoa et de l'Inter s'apprête à entamer sa deuxième aventure en tant qu'entraîneur après la très brève parenthèse de neuf matchs vécus à la tête du Grifone entre octobre et décembre 2019, avant d'être relevé de ses fonctions après avoir récolté pas moins de cinq défaites et une seule victoire.

Il avait déjà fait ses premiers pas comme coach des moins de 19 ans du PSG avant de répondre à l'appel de son ancien président Enrico Preziosi.

Maintenant, un nouveau défi l'attend. La Spezia offre donc désormais une nouvelle chance de faire ses preuves depuis le banc à l'ancien international italien, qui aura pour mission principale de maintenir le club en première division italienne, comme la saison dernière.

L'accord entre les parties a été conclu et les derniers détails devraient être réglés demain lundi, ce qui rendra l'affaire officielle. Le grand remue-ménage des entraîneurs se poursuit donc sur les bancs transalpins : après notamment la Juve, l'Inter, Naples, la Lazio, la Roma ou encore la Fiorentina donc, voilà une nouvelle formation qui change de technicien.

L'article continue ci-dessous

Promue pour la toute première fois de son histoire dans l'élite du football italien à l'issue de la saison dernière, La Spezia s'y est maintenue cette année en terminant à la 15e place d'une édition remportée par l'Inter Milan d'Antonio Conte.

Il y a quelques mois dans l'émission "Comme Jamais" diffusée sur RMC Sport, Motta se confiait sur sa vision du football, lui qui a notamment évolué au Barça au cours de sa carrière de joueur.

"J’aime bien le football offensif, bien sûr. Mais pour produire un football offensif, il faut être dynamique, bien occuper les espaces, attaquer. Et il faut prendre des risques, confiait-il. Pour mettre du dynamisme dans le football, il faut vite récupérer le ballon. C’est quand tu as la balle que tu peux choisir ce que tu vas faire. Mes idées sont toujours celles d’un football offensif."