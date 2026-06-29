Theo Janssen prend une décision concernant son avenir au Vitesse

Theo Janssen prolonge son engagement avec le Vitesse, a officialisé lundi le club d’Arnhem. L’ancien milieu de terrain, qui a occupé la saison passée le poste de conseiller au sein du staff technique, conservera cette fonction lors de l’exercice à venir.

Janssen, qui prolonge son contrat jusqu’en milieu d’année 2027, verra ses responsabilités au sein de la direction technique accrues. Il sera bientôt chargé de la composition de l’équipe première.

« Je suis ravi de rester plus longtemps au sein de la famille jaune et noire », se réjouit Janssen sur le site du club. « Dans ce rôle, je vais m’impliquer encore plus activement dans le processus sportif. J’apprécie énormément la confiance que le club me témoigne. Avec les autres membres du staff technique, nous allons bâtir un effectif solide pour les saisons à venir. »

Un enthousiasme partagé par le directeur général Joost de Wit : « Theo est un véritable homme de club, doté d’une grande connaissance et d’une grande expérience du football. Nous sommes ravis qu’il continue à mettre ces qualités au service du Vitesse l’année prochaine. Grâce à son engagement, nous voulons construire une base solide pour l’avenir. C’est une belle avancée tant pour Theo que pour le club. »

Janssen (44 ans), qui a longtemps porté les couleurs de Vitesse en tant que joueur, puis occupé les postes d’entraîneur adjoint, formateur des jeunes et coach de Jong Vitesse, est depuis 2025 l’entraîneur principal du club amateur De Treffers, pensionnaire de Deuxième Division.

En dehors des terrains, ce supporter de Vitesse intervient régulièrement sur les chaînes NOS et De Oranjezomer pour analyser les matchs de l’équipe nationale néerlandaise et d’autres rencontres lors de la Coupe du monde.