Theo Hernandez, un énorme scandale remonte

Le Real Madrid retrouvera quelques visages familiers mardi soir lors de la visite de l'AC Milan au Santiago Bernabeu.

On parle notamment deux anciens diplômés du centre de formation, Alvaro Morata et Theo Hernandez. Le premier n'est pas particulièrement apprécié par l'équipe locale en raison de ses passages à l'Atlético Madrid, rival, tandis que Theo Hernandez y a également passé un certain temps. Il s'agissait cependant d'un transfert direct, que le Real Madrid a approuvé en partie en raison de sa vie privée.

Pendant son passage chez les Blancos, Theo n'a pas réussi à convaincre Zinedine Zidane de lui céder plus de minutes de Marcelo Viera, mais le club avait des doutes sur lui en dehors du terrain. Connu pour sortir le soir, une source anonyme décrit Hernandez comme "un casse-tête", et il a également eu quelques problèmes avec son frère Lucas Hernandez, qui était à l'Atlético.

L'article continue ci-dessous

Certaines de ses facéties n'ont pas été bien accueillies par la hiérarchie du Real Madrid, dit Relevo. Il n’est pas le seul à avoir profité d’une soirée en amoureux, mais Theo a essayé d’acheter un tigre blanc pour 4 000 € et a également fêté son 20e anniversaire en engageant deux petits personnages pour la fête.

« J’ai reçu beaucoup d’insultes et de critiques. J’avais la réputation d’être un mauvais garçon et c’est vrai que j’ai fait quelque chose de stupide. Mais j’ai mûri en tant que personne et maintenant je me considère comme un gars joueur, mais calme », a-t-il déclaré à GdS.

Hernandez est depuis devenu l’une des stars de la Serie A. Après un transfert de 24 millions d’euros en provenance de l’Atlético, Hernandez a ensuite rejoint Milan en 2019 pour 1,2 million d’euros de moins après seulement deux ans chez les Colchoneros. Doté d’un rythme prodigue, Hernandez a également été sélectionné 34 fois en équipe de France.