Théo Hernandez revient sur son but d’anthologie

Theo Hernandez est revenu sur le très beau but qu’il a inscrit lors de la victoire 2-0 de l'AC Milan contre l’Atalanta, dimanche soir à San Siro (2-0).

L’arrière international français a signé une chevauchée fantastique depuis sa propre moitié de terrain, avant de conclure avec brio d’un tir du gauche. Une réalisation magnifique et qui a rappelé celle qu’avait réussie l’illustre George Weah dans le même stade, 26 ans plus tôt.

Hernandez a parcouru 95 mètres balle au pied avant de conclure son action comme il se doit, au grand bonheur des tifosi. Après la rencontre, il n’a pas pu cacher sa joie par rapport à ce chef d’oeuvre: « Je fais tout pour cette équipe, c'est une soirée incroyable avec tous nos gens. Après un si long moment, ils sont très heureux et je suis très heureux de jouer pour Milan ».

« Heureux que mon fils ait vu ça »

Invité à expliquer ce qui lui était passé par la tête quand il a amorcé son rush, l’ancien madrilène a confié : « J'ai commencé et je me suis dit que j'allais aller jusqu'au bout. C'était un but incroyable, mais le travail acharné de tous les coéquipiers et des fans l'a rendu possible ».

Hernandez a conclu en indiquant qu’il était très content que son fils ait été dans les tribunes pour voir son exploit individuel : « Je suis heureux que mon fils soit là pour le voir, c'est une soirée merveilleuse. Nous y sommes presque, nous sommes à une semaine du Scudetto, nous devons tout donner et c'est tout. Nous sommes très heureux. »

Grâce à ce résultat, Milan compte deux points d'avance en tête du classement à une journée de la fin. Les Rossonerri devront faire aussi bien que l’Inter pour être couronnés. Leur dernière rencontres les opposera à Sassuolo.