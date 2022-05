Serie A : l'AC Milan champion si...

Onze ans après, l'AC Milan touche le graal du bout des doigts. Onze longues années durant lesquelles, le club milanais n'a pas remporté la moindre fois le Scudetto. Une traversée du désert très dure à vivre pour les fans des Rossonerri qui n'avaient pas connu une telle disette depuis la fin des années 70. La dernière fois que l'AC Milan remportait le titre, Zlatan Ibrahimovic était déjà au club, sauf qu'il n'était pas encore passé par le PSG, Manchester United et les Los Angeles Galaxy.

L'AC Milan proche de mettre fin à onze ans d'attente

Revenu au club l'an dernier, le Suédois, qui n'a pas eu un rôle majeur cette saison, pourrait remporter un second titre avec l'AC Milan le week-end prochain avec onze ans d'intervalle. Mais pour ça, les hommes de Stefano Pioli vont devoir faire le job. En tête de la Serie A depuis plusieurs semaines, l'AC Milan compte deux points d'avance sur l'Inter Milan, un avantage qu'ils ont réussi à conserver malgré un choc au sommet, bien négocié, ce week-end contre l'Atalanta. Après avoir passé ce test avec brio, tout indique que l'AC Milan sera champion d'Italie pour la 19ème fois de son histoire le week-end prochain et succèdera à son rival intériste.

Théo Hernandez et Milan planent

Néanmoins, l'AC Milan, qui a son destin en main, ne devra pas prendre le risque de chuter sur la pelouse de Sassuolo pour éviter de regarder le résultat de l'Inter Milan face à la Sampdoria. Plusieurs scénarios peuvent permettre à l'AC Milan d'être couronné champion d'Italie. Le premier et le plus simple d'entre tous : une victoire des coéquipiers de Théo Hernandez sur la pelouse de Sassuolo. Dans ce cas-là, peu importe le résultat de l'Inter Milan, l'AC Milan conservera son avance et remportera le Scudetto.

Une victoire ou un nul suffisent à l'AC Milan

Mais le Milan n'a même pas besoin de l'emporter à Sassuolo pour être sûr d'être champion d'Italie. En effet, un match nul leur suffit. Dans cet autre scénario où l'AC Milan ferait match nul à Sassuolo et que l'Inter Milan l'emporterait face à la Sampdoria, les deux équipes seraient à égalité de points mais la différence de buts particulière faisant foi en Italie est à l'avantage des Rossonerri. En effet, l'AC Milan a fait match nul face à son rival à l'aller avant de l'emporter au match retour.

Serie A : Un Milan si français !

Seul une défaite peut donc empêcher l'AC Milan d'être champion d'Italie le week-end prochain, mais même dans ce cas-là, le club milanais peut valider son dix-neuvième titre en cas de faux-pas de l'Inter Milan. Si l'équipe de Simone Inzaghi fait match nul ou s'incline contre la Sampdoria, peu importe le résultat de son rival milanais, elle ne pourra pas combler son écart et conserver son titre de champion d'Italie.

Autant dire qu'avec sa victoire contre l'Atalanta ce dimanche, l'AC Milan a fait une très grande partie du travail et a une main et demie sur le trophée de champion d'Italie. Si Zlatan Ibrahimovic et ses coéquipiers ratent cette occasion en or de mettre fin à la disette du club milanais en championnat, ils risquent de s'en vouloir pendant longtemps.