The United Strand : comment le défi viral lancé par un fan de Manchester United a mis en évidence l'incroyable irrégularité des Red Devils

À présent, vous avez probablement entendu parler de ce malheureux supporter de Manchester United qui a juré de ne jamais se couper les cheveux tant que les Red Devils n'auraient pas remporté cinq matchs d'affilée.

Il n'aurait certainement pas pu imaginer l'impact que sa promesse aurait sur la culture des supporters de football, ni même sur le cours de sa vie, puisque des millions de personnes le suivent désormais sur les réseaux sociaux et que les plus grands noms du sport savent parfaitement qui il est.

Voici tout ce que vous devez savoir sur The United Strand, le parcours viral et capillaire d'un fan qui l'a rendu célèbre dans le monde du football :

Qu'est-ce que The United Strand ? Le défi capillaire de Frank Ilett, fan des Red Devils

The United Strand est le nom d'un phénomène viral né à la suite d'une déclaration publique faite par Frank Ilett, un fan de longue date de Manchester United.

Frustré par les performances irrégulières de ses Red Devils bien-aimés, M. Ilett a juré en octobre 2024 qu'il ne se couperait pas les cheveux tant qu'ils n'auraient pas remporté cinq matchs d'affilée. Ni lui, ni ceux qui le suivent, ne se doutaient qu'il serait toujours lié par cette déclaration solennelle 16 mois plus tard.

La coupe afro toujours plus volumineuse d'Ilett est rapidement devenue un sujet de plaisanterie récurrent parmi les fans de football, qui y voyaient un baromètre capillaire de l'irrégularité de Manchester United. Divers médias nationaux et internationaux ont reconnu l'effet que son pacte viral avait sur la culture des fans de football.

« Au départ, c'était juste pour rigoler, vraiment », a déclaré Illett à Sky Sports. « Je pensais que ce serait amusant d'apporter un peu d'humour dans ce qui était une période douloureuse pour les fans de Manchester United. »

Malheureusement pour Ilett, tout le monde n'a pas trouvé cela drôle et il a même été agressé par un autre supporter alors qu'il assistait à la victoire 2-1 de United contre Chelsea à Old Trafford en septembre 2025.

« Mon intention n'a jamais été de mettre en avant les défauts de Man United, mais de répandre la positivité et l'humour », a insisté Ilett.

Quand le défi capillaire des supporters de Man Utd a-t-il commencé ?

Le défi capillaire United Strand a officiellement débuté le 5 octobre 2024.

Cela signifie que les cheveux d'Ilett ont traversé les mandats de trois entraîneurs différents de Manchester United jusqu'à présent (Erik ten Hag, Ruben Amorim et maintenant Michael Carrick).

À la date de publication, le 9 février 2026, le défi capillaire dure depuis 492 jours, soit un an, quatre mois et sept jours.

Quand le défi prendra-t-il fin ?

C'est une très bonne question. En termes simples, le défi sera terminé dès que Manchester United aura remporté cinq matchs consécutifs.

Après leur victoire contre Tottenham le 7 février, la quatrième consécutive de l'équipe, il est possible que le cauchemar capillaire d'Ilett prenne fin si les Red Devils remportent leur prochain match contre West Ham le mardi 10 février 2026.

En effet, les plans pour une vidéo « watchalong » ont été confirmés et Ilett semble soulagé que la fin soit potentiellement proche, déclarant: « Carrick est aux commandes, ces cheveux vont bientôt disparaître, West Ham est le prochain, quatre sur cinq sont faits – c'est la première fois que j'en suis à quatre d'affilée depuis que j'ai commencé le défi. Cette fois, ça va marcher ! Merci beaucoup à Carrick – merci, merci, merci.»

Pour ceux qui le souhaitent, le match de Manchester United contre West Ham est diffusé en direct sur TNT Sports 1 et TNT Sports Ultimate au Royaume-Uni, tandis que les fans aux États-Unis peuvent regarder le match en direct sur Peacock.

Quand Man Utd a-t-il remporté cinq matchs consécutifs pour la dernière fois ?

Même si les fans d'Aston Villa se sont moqués de The United Strand lorsque les Villans ont remporté 11 victoires consécutives au cours de la saison 2025-26, gagner cinq matchs d'affilée est une tâche difficile, même pour les meilleures équipes, en particulier dans un championnat de haut niveau comme la Premier League.

Il faut remonter à février 2024 pour trouver la dernière fois où Manchester United a réussi une série de cinq victoires consécutives.

Cette série a débuté par une victoire contre Newport County en FA Cup, suivie de victoires contre les Wolves, West Ham, Aston Villa et Luton Town.