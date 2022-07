The Rock, Henry, le Barça a joué devant des stars mondiales

De nombreuses stars du sport des États-Unis et d'autres pays n'ont pas voulu manquer les vedettes du Barça.

La visite du C Barcelone à New York pour affronter les New York Red Bulls a été un spectacle complet qui a permis aux spectateurs d'être témoins de grands gestes et de joueurs tels que Gerard Piqué, Robert Lewandowski, Thierry Henry, et bien d'autres.

De nombreuses stars du sport des États-Unis et d'autres pays n'ont pas voulu manquer le match et ont assisté à la victoire 2-0 des Red Bulls de New York à la Red Bull Arena du New Jersey.

L'un des participants était le Français Thierry Henry, ancien joueur des Red Bulls et du FC Barcelone, qui était venu avec un T-shirt spécialement conçu pour l'occasion, dont la moitié appartenait à chaque équipe.

Thierry Henry a été chargé de lancer la pièce de monnaie avant le début du match, a été pris en photo avec les capitaines et les arbitres, et a reçu une ovation.

Une autre personne qui n'a pas voulu manquer la visite de l'équipe espagnole était le lutteur et star de cinéma Dwayne "The Rock" Johnson, qui a pris des photos et a été vu souriant dans le stade, appréciant le match.

Royce O'Neale, le joueur des Brooklyn Nets de la NBA, était également présent lors du match, dans lequel Barcelone a failli échouer, mais a pu s'imposer 2-0 pour terminer sa tournée aux États-Unis avec trois victoires et un match nul.

À Las Vegas, Dallas et New York, il y a eu une constante avec Gerard Piqué, il a été hué à chaque fois qu'il a touché le ballon et cela montre que les fans ne sont pas contents de lui.

Pour le troisième match consécutif de la tournée du FC Barcelone aux États-Unis, le joueur a vécu la même chose : il a commencé

sur le banc, est entré en tant que remplaçant, et à chaque fois les fans l'ont hué. Piqué ne ressent pas l'amour

Ce samedi, il est entré en seconde période et s'est immédiatement attiré le rejet du peuple, comme cela s'est produit lors des matchs de l'équipe blaugrana contre le Real Madrid et la Juventus, où il a été reçu de la même manière.

À Las Vegas, lors de la victoire du Barca contre le Real Madrid, Piqué n'a pas seulement été hué, mais on lui a également rappelé à plusieurs reprises son ex-partenaire Shakira, les fans scandant le nom de la chanteuse colombienne, dont il est séparé depuis quelques mois et dont le nom continue de faire parler dans les médias du show-business.