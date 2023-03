The Best : Karim Benzema répond à Leo Messi et ça fait très mal

Karim Benzema a posté une série de messages sur les médias sociaux après avoir vu Messi remporter le prix du meilleur joueur masculin 'The Best'.

Le lauréat du Ballon d'Or, Benzema, a été battu par Messi pour le prix du meilleur joueur de la FIFA. La star du Paris Saint-Germain a remporté le trophée après avoir été le capitaine de l'Argentine lors de la Coupe du monde de 2022 au Qatar. La décision de remettre le prix à Messi ne semble pas avoir été bien accueillie par Benzema, qui a posté une liste de ses réalisations en club et en pays sur Instagram, puis a ajouté une photo de lui-même avec la légende "Bonne nuit."

Benzema a tout raflé en 2022

Benzema a remporté une multitude de titres en 2022, notamment la Liga, la Ligue des champions, la Coupe du monde des clubs, la Ligue des nations et le Ballon d'Or, mais il a tout de même terminé troisième aux récompenses The Best derrière le duo du Paris Saint-Germain, Messi et Kylian Mbappé. Il a même été révélé que son coéquipier au Real Madrid, David Alaba, avait voté pour Messi plutôt que pour Benzema. Il a ensuite été contraint d'expliquer sa décision après avoir reçu des insultes de la part des supporters des Los Blancos.

L'attaquant sera de retour en action jeudi, lorsque le Real Madrid affrontera son grand rival Barcelone en demi-finale aller de la Copa del Rey.