Tevez : "Le Real Madrid peut être inquiet avant City"

L'ancien attaquant des Sky Blues estime que les champions d’Angleterre peuvent désormais regarder dans les yeux tous leurs concurrents européens. Carlos Tevez affirme avant les demies de Ligue des champions en 2021-22, qu'"aujourd'hui, c’est plutôt le Real Madrid qui doit être inquiet », à l’idée de défier City. Cela n'a pas toujours été le cas au début de l'ère du Sheikh Mansour à l'Etihad Stadium, car il a fallu un certain temps pour que les investissements permettent de lutter à armes égales avec l'élite continentale. Cependant, City est aujourd'hui l'un des meilleurs clubs du circuit et Tevez pense que l'équipe dirigée par Pep Guardiola, qui a éliminé l'Atlético de Madrid en quarts de finale, n'aura aucune crainte à l'approche de cette double confrontation face aux poids lourds de la Liga. Tevez séduit par la progression de City En 2012, Tevez a été aligné avec City contre le Real lors de la phase de groupes de la Ligue des champions et a failli voir les Eastlands à s'imposer au Santiago Bernabeu, mais des buts de Karim Benzema et Cristiano Ronaldo ont permis aux hôtes de l'emporter 3-2. L'Argentin a confié au site officiel de City alors que les deux équipes s’apprêtent à se retrouver une décennie plus tard : "Aujourd'hui, c'est complètement différent. Aujourd'hui, c'est le Real Madrid qui doit se préoccuper d'affronter City. C'est l'avantage que City a maintenant. Aujourd'hui, les adversaires doivent regarder ce que City est capable de faire. Avec les joueurs que nous avons maintenant et l'infrastructure que City a construite au fil des ans, nous pouvons nous battre d'égal à égal avec n'importe quelle équipe en Europe." City doit recevoir le Real mardi, et le match retour se tiendra dans la capitale espagnole le 4 mai. Le vainqueur affrontera Liverpool ou Villarreal en finale de la Ligue des champions 2022. Tevez reconnait qu’il est quand même difficile d’émettre le moindre pronostic pour cette confrontation. « Ça sera du 50/50. Je suis très heureux de voir City dans cette position, se battant contre les plus grandes équipes d'Europe. Il n'a pas encore été possible de remporter la Ligue des champions, mais je pense que le plus important est qu'après dix ans, City joue d'égal à égal contre des équipes comme le Real Madrid et comme lors du dernier match contre l'Atlético », a-t-il conclu.

