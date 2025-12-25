Ter Stegen, le gros coup de pression

Le poste de numéro un de l'Allemagne lui était promis, s'agissant du premier grand tournoi depuis la retraite de Manuel Neuer, mais la perte de sa place de titulaire au Barça a compromis cette perspective.

Ter Stegen a manqué les quatre premiers mois de la saison en raison d'une blessure, suite à une opération du dos, mais il est depuis revenu en pleine forme. Néanmoins, l'entraîneur du Barça, Hansi Flick, a clairement indiqué que Joan Garcia restait son premier choix.

Plus tôt dans l'année, le sélectionneur allemand, Julian Nagelsmann, avait affirmé que ter Stegen était son premier choix, mais qu'il devait jouer régulièrement pour conserver ce statut. Cette semaine, le directeur sportif Rudi Völler a réitéré ce message dans Kicker, relayé par Sport.

« Qu’il reste à Barcelone ou qu’il aille ailleurs, peu importe, l’important c’est qu’il joue. Et nous serons tous ravis pour lui si, après de nombreuses années passées dans l’ombre de Manuel Neuer, il a enfin l’opportunité de garder les cages lors d’une Coupe du Monde. »

« Marc est en contact étroit avec notre entraîneur des gardiens, Andreas Kronenberg, depuis des mois. La situation reste encore incertaine, car beaucoup dépend de Marc-André et de son évolution. Oliver Baumann se débrouille très bien pour le moment, mais Marc est une option et nous devons suivre la situation de près. »

Malgré les rumeurs selon lesquelles son agent aurait déjà contacté des clubs pour un prêt en janvier, il semblerait que ter Stegen n’ait aucune intention de quitter Barcelone. Cela pourrait être lié à la procédure de garde d’enfants en cours, qui le pousse à rester à Barcelone pour être près de ses enfants.