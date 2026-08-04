Ter Stegen lâche des déclarations explosives après son départ de Barcelone : ils lui ont préféré Garcia

Le gardien international allemand Marc-André ter Stegen a officiellement rejoint les rangs du club néerlandais de l'Ajax Amsterdam, prêté par le FC Barcelone espagnol pour une durée d'une saison, jusqu'au 30 juin 2027, dans une démarche visant à retrouver son statut de gardien titulaire après une saison compliquée avec les Blaugrana.

Il s'agit du deuxième prêt consécutif pour le gardien allemand âgé de 34 ans, après avoir passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt au club espagnol de Gérone, où il évoluera de nouveau sous les ordres de l'entraîneur Míchel, qui l'avait dirigé là-bas.

De longues négociations

Lors de son premier entretien avec les médias du club néerlandais, ter Stegen s'est dit heureux de rejoindre l'Ajax, soulignant que les négociations avaient pris plus de temps que prévu.

Le gardien allemand a déclaré : « Les bonnes choses prennent du temps. Au final, tout s'est bien passé, et je suis heureux d'être ici », reconnaissant que le retard était dû à plusieurs éléments, parmi lesquels des questions fiscales complexes liées à son salaire et à l'entité chargée de le verser.

Les facteurs de conviction

Ter Stegen a dévoilé les raisons qui l'ont poussé à accepter l'offre de l'Ajax, saluant le rôle de Jordi Cruyff, le directeur sportif du club, dans sa décision d'adhérer au projet.

Il a expliqué : « Lorsque j'ai parlé pour la première fois avec Jordi Cruyff, j'ai immédiatement senti que c'était le choix idéal. Je connais aussi l'entraîneur et Daley Blind. J'ai eu l'occasion de discuter avec eux du projet, et ils ont été très convaincants. »

Le gardien allemand a affirmé que les ambitions de l'Ajax dépassaient la simple lutte pour le titre du championnat des Pays-Bas de première division, déclarant : « Nous voulons ramener l'Ajax au sommet. C'est un grand club au passé glorieux et au prestige international reconnu. Je suis convaincu que ce sera une saison réussie. »

Rassurer sur l'état physique

L'un des aspects qui inquiétaient le plus la direction de l'Ajax était l'état physique du gardien allemand, notamment après qu'il n'a disputé que deux matchs durant son prêt à Gérone en raison d'une blessure aux tendons du genou.

Mais ter Stegen a rassuré tout le monde sur sa condition physique, affirmant : « Au Barça, j'ai commencé à jouer un peu plus tard qu'à l'Ajax, mais je m'entraîne depuis le 2 juillet. Je suis au sommet de mon niveau et très heureux de pouvoir profiter du jeu sur le terrain sans aucun problème. »

Il a indiqué qu'il était également dans une excellente condition physique pour jouer au FC Barcelone, mais que le club catalan avait préféré s'appuyer entièrement sur le jeune gardien Joan García depuis son arrivée la saison dernière, ce qui l'a poussé à chercher ailleurs une chance de jouer en tant que titulaire.

Le conseil de De Jong

Au cours de l'entretien, son coéquipier au FC Barcelone Frenkie de Jong, ancienne légende de l'Ajax, est apparu dans une vidéo pour souhaiter la bienvenue à ter Stegen dans son ancien club.

Ter Stegen a répondu en riant : « C'est mon agent ! Frenkie connaît bien Amsterdam. Il est toujours honnête, et ses mots m'ont procuré une grande tranquillité d'esprit. C'est bon de savoir que je suis entre de bonnes mains. »

Le gardien allemand a également adressé des mots élogieux à son coéquipier en sélection allemande Julian Brandt, l'une des recrues estivales marquantes de l'Ajax, déclarant : « C'est un formidable footballeur et une personne formidable. Si nous continuons à réaliser de telles transactions et que nous conservons l'ossature de l'équipe titulaire, nous ferons une saison remarquable. »