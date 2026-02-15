Tensions explosives au Vélodrome après le match contre Strasbourg

Après le scénario cruel face à Strasbourg (2-2), la frustration des supporters marseillais a basculé vers une colère directe ciblant les instances dirigeantes. Si le match avait débuté par une grève des encouragements durant les quinze premières minutes, le coup de sifflet final a déclenché des incidents plus sérieux aux abords des zones officielles du stade.

Un groupe de supporters particulièrement remontés a tenté de forcer l'entrée menant aux salons présidentiels, là où se trouvaient les dirigeants du club. La situation, qualifiée de "coup de chaud" par les observateurs sur place, a nécessité l'intervention immédiate et musclée des stadiers pour contenir la foule. Les forces de l'ordre ont rapidement pris le relais, les CRS bloquant et protégeant les accès stratégiques du parvis pour éviter tout envahissement. À l'intérieur de l'enceinte, l'ambiance n'était pas plus sereine, illustrée par le jet d'un fumigène sur la pelouse en signe de protestation.

Cette explosion de colère intervient dans un contexte de crise profonde, quelques jours seulement après le départ de Roberto De Zerbi. Le nouveau naufrage en fin de match, sous les ordres de l'intérimaire Jacques Abardonado, semble être la goutte d'eau pour un public qui ne tolère plus l'instabilité chronique du club. Alors que l'OM continue de perdre des points précieux, la pression sur le président Pablo Longoria pour nommer un entraîneur d'envergure et ramener le calme devient intenable.