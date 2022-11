Ten Hag s'explique après son choix de faire entrer Maguire avant-centre

Le technicien néerlandais a innové en lançant Harry Maguire comme attaquant sur la pelouse de la Real Sociedad.

Les Red Devils devaient s'imposer par deux buts d'écart pour arracher la première place à la Real Sociedad dans le groupe E de l'Europa League. À la 82e minute, Ten Hag a remplacé le buteur Alejandro Garnacho par Maguire et l'a utilisé comme attaquant à la recherche de l'insaisissable deuxième but.

Mais Maguire n'a pas bénéficié d'assez bons ballons pour utiliser son imposant gabarit afin de causer des problèmes dans la surface, et l'équipe a inexplicablement joué un corner en fin de match court plutôt que de le centrer vers sa tête.

Après le match, le tacticien néerlandais a expliqué sa décision, déclarant au site officiel du club : "Je suis pour faire entrer des joueurs offensifs supplémentaires. Mais je pense qu'à ce moment-là, nous étions trop irréguliers, nous n'étions plus aussi bons sur le ballon et nous avons amené moins de ballons dans la surface.

"Dans les 10 dernières minutes, nous avons récupéré le ballon dans la surface et nous avons créé une bonne occasion. C'était l'idée. Nous devions prendre des risques, et c'est ce que nous avons fait. Et nous avons très bien gardé notre but inviolé."

Manchester United a dû se contenter de la deuxième place du groupe et devra passer par un barrage pour se qualifier pour les 16e de finale de l'Europa League, même après avoir battu la Real Sociedad jeudi. L'équipe de Ten Hag affrontera l'une des huit équipes éliminées de la Ligue des champions dans un match aller-retour.

Les Red Devils affronteront Aston Villa en Premier League dimanche prochain.