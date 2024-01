Ten Hag réagit au départ de Klopp

L'entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, a réagi à la confirmation du départ de Jurgen Klopp de Liverpool à la fin de la saison.

A la lumière de l'annonce de l'Allemand, Ten Hag a révélé que son club devait se concentrer sur sa propre amélioration plutôt que d'espérer que ses rivaux s'effondrent après son départ. Avec le départ de Klopp et l'incertitude quant à l'avenir de Manchester City en raison de ses 115 places en Premier League, la domination des deux équipes en Angleterre pourrait finalement s'estomper et les Red Devils espèrent être le club qui prendra la relève au sommet.

L'entraîneur de l'équipe de Manchester United a déclaré à la presse : "Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes et continuer à travailler et à reconstruire ce club". "Nous savons que nous devons être meilleurs. La saison dernière, nous étions trop performants. La saison dernière, nous étions trop performants. Maintenant, nous avons une baisse et nous devons arrêter cela, mais je pense que cela fait partie du projet.

"C'est formidable que Klopp ait gardé tout entre ses mains pour se retirer au moment où il le souhaitait, quand il voulait que son ère prenne fin. Lorsque vous êtes impliqué dans le football de haut niveau, je pense que vous savez que vous devez faire vos preuves chaque jour - et cela vaut également pour tous ceux qui travaillent pour ce club."