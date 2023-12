Ten Hag raconte son clash avec Martial

Erik ten Hag a admis qu'il était devenu agressif avec Anthony Martial lors de la défaite de son équipe contre Newcastle.

L'entraîneur de l'équipe d'Angleterre, Ten Hag, s'est montré visiblement en colère et a crié après Martial pour lui reprocher de ne pas avoir été à la hauteur. L'entraîneur de United a été vu visiblement en colère et criant après l'attaquant français avant la mi-temps. Il a été remplacé à l'heure de jeu et Ten Hag a admis après le match qu'il devait être agressif.

Les joueurs de l'équipe d'Angleterre ont été les premiers à se rendre compte de la situation : "Il ne s'agit pas d'Anthony Martial, mais de l'équipe. J'essaie de donner de l'énergie à l'équipe et d'obtenir une réaction de l'équipe à ce moment-là. Comme vous le voyez, nous avons eu une période difficile et quand vous êtes entraîneur, vous êtes un peu plus agressif, c'est normal."

Ten Hag a raison de dire que son équipe traverse une période difficile. L'équipe de Ten Hag est sur le point d'être éliminée de la Ligue des champions et se bat pour se maintenir en forme en Premier League. Par ailleurs, plusieurs joueurs de premier plan semblent découragés par sa gestion et il est peu probable qu'ils portent à nouveau le maillot de United, du moins tant que le manager néerlandais sera en poste.