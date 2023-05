Malgré la très bonne saison de l'attaquant anglais, Erik ten Hag met la pression sur Marcus Rashford pour la saison prochaine. Explications.

Meilleur joueur de Manchester United cette saison, Marcus Rashford est l'un des grands artisans des bonnes performances mancuniennes, ses 30 buts en 54 matchs ayant permis aux Red Devils de valider la troisième place de Premier League et de remporter la Carabao Cup. Mais cela ne semble pas encore assez pour Erik ten Hag qui a décidé de mettre la pression sur l'attaquant international anglais pour la saison prochaine.



Ten Hag met la pression à Rashford



Principal artificier des Red Devils, et particulièrement en forme après la Coupe du monde où il a enchaîné les réalisations, Marcus Rashford s'est érigé comme un élément indispensable de Manchester United cette saison. Mais pour son entraîneur Erik ten Hag, ce n'est pas encore assez puisqu'il vient de mettre la pression sur l'attaquant anglais en vue de l'exercice à venir.



Interrogé par l'équipe de communication du club pour le site manutd.com, l'entraîneur néerlandais a reconnu en vouloir plus de la part de Marcus Rashford : « Avec Marcus, je suis content mais sur la réserve. Il y a beaucoup de place pour l'amélioration dans son jeu et je suis convaincu qu'il pourrait marquer plus encore. Sur les derniers matchs, il n'a pas suffisamment marqué, il doit s'améliorer. »



Le coach mancunien reconnaît évidemment la progression de l'attaquant anglais mais l'a challengé pour s'améliorer encore : « Où il était la saison dernière et ce qu'il fait maintenant est impressionnant. Nous l'avons soutenu, nous sommes donc satisfaits de son évolution. Mais oui, il doit encore pousser plus et encore progresser, je pense qu'il est capable de marquer 40 buts sur une saison, il doit y arriver. »