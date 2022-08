Ten Hag fixe l'objectif de Manchester United après la défaite face à Brighton

Le nouvel entraîneur des Red Devils doit changer la donne après un début de saison 2022-23 loin d'être satisfaisant.

Erik ten Hag a fixé un objectif ambitieux pour son équipe de Manchester United : gagner tous les matchs après une première journée difficile contre Brighton à Old Trafford. Un doublé de Pascal Gross a condamné le Néerlandais à la défaite pour son premier match officiel à la tête du club et a déclenché l'agitation au sein du club mancunien.

"Gagner chaque match, c'est notre objectif"

Il y a des rumeurs d'un boycott lors du prochain match à domicile de l'équipe qui tombe contre l'ennemi juré de Liverpool lors de la troisième semaine de la saison de Premier League. S'adressant à la BBC, Eirk Ten Hag a déclaré : "Nous connaissons les normes. Nous connaissons les attentes. Nous devons gagner chaque match. C'est notre objectif, nous allons nous préparer à 100% chaque jour et nous verrons ce qui se passera".

"C'est mon job en tant qu'entraîneur, je dois communiquer avec les joueurs tous les jours. Si vous ne le faites pas, l'équipe aura son point de vue là-dessus, vous devez le savoir en tant qu'entraîneur. Pour moi, la recette c'est de communiquer collectivement mais aussi avec chaque joueur individuellement. Je ne veux pas seulement connaître le joueur de football mais aussi la personne qu'il est. Bien sûr, on analyse nos forces, nos faiblesses, les joueurs sur le marché des transfers, mais il faut connaître le caractère de notre équipe et les joueurs qui entrent en jeu. Ce qu'ils vont apporter, le comportement qu'ils vont avoir", a ajouté le Néerlandais.

Gagner dès ce week-end contre Brentford

Erik Ten Hag sait une chose ou deux sur le fait de gagner des matches, détenant le record de l'entraîneur le plus rapide à avoir atteint le cap des 100 victoires en Eredivisie, réalisant l'exploit en seulement 128 matchs, et les fans de Manchester United espèrent qu'il pourra trouver cette recette magique menant à la victoire dès que possible.

Les Red Devils se rendront ce week-end dans la capitale pour affronter le Brentford de Thomas Frank, où Christian Eriksen retrouvera le club auquel il a été prêté pendant six mois la saison dernière. Ensuite, ils accueilleront Liverpool dans un match qui s'annonce passionnant en ce début de saison, les deux équipes cherchant à se mesurer l'une à l'autre après le choc de pré-saison qui a vu Manchester United s'imposer 4-0 à Bangkok.

Si Erik Ten Hag n'a pas évoqué un objectif de classement pour le moment, les Red Devils auront bien entendu pour objectif de terminer parmi le top 4, à minima, cette saison pour ne pas manquer la Ligue des champions une seconde année consécutive. Avant de penser au titre ou au top 4, le Néerlandais doit remettre les siens sur le droit chemin avec une victoire dès ce week-end.