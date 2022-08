Ten Hag explique sa décision de mettre Ronaldo sur le banc

Manchester United s'est incliné ce dimanche pour sa première en Premier League. Ten Hag n'a pas aimé.

C'était la première victoire de Brighton à Manchester United dans l'histoire du club. Et Ten Hag l'a mauvaise, alors que Cr7 a débuté sur le banc.

"Cristiano Ronaldo a maintenant peut-être dix jours dans l'entraînement de l'équipe et c'est trop court pour 90 minutes. C'est la raison pour laquelle nous ne l'avons pas fait jouer", a-t-il déclaré.

"Je pense que c'était un bon début (de match). Et puis après ça, on a baissé d'un niveau, on a baissé en croyance et on fait des erreurs et l'adversaire punit. Mais je pense que c'est un bon adversaire. Ils travaillent longtemps ensemble. Et, vous savez, quand vous faites des erreurs, vous êtes punis pour cela contre de telles équipes".

"Je sais que cela peut arriver, mais je pense que nous aurions dû faire mieux. C'est clair. Mais je sais aussi que cela ne viendra pas du jour au lendemain. Et parfois, nous avons mieux joué pendant la pré-saison. Aujourd'hui, nous avons eu une période vraiment plus difficile pendant la première mi-temps. Et nous devons en tirer des leçons. C'est également clair."