Ten Hag dans le flou total dans le cas Ronaldo

Erik ten Hag a révélé qu'il ne sait toujours pas quand Cristiano Ronaldo va rejoindre la pré-saison de Manchester United.

Le Portugais n'est toujours pas revenu de la pause estivale et souhaite quitter le club cet été.

Ten Hag s'exprimait lors d'une conférence de presse de United en Australie, comme le rapporte Marca, où le club est actuellement en tournée. Il a déclaré qu'il ne savait pas quand Cristiano reviendrait, mais que lorsqu'il reviendrait, il se réjouirait de travailler avec lui et de l'aider à s'intégrer.

Cristiano est revenu à United l'été dernier après 12 ans d'absence - neuf au Real Madrid et trois à la Juventus. Il est déterminé à remporter une sixième Ligue des champions pour égaler le grand Paco Gento et, à 37 ans, il ne lui reste plus beaucoup de temps pour y parvenir.

Et United ne dînera même pas à la table d'honneur du football européen la saison prochaine. Ils ont terminé à la sixième place de la Premier League en 2021/22 et n'ont réussi qu'à se qualifier pour l'Europa League. Cristiano n'y a jamais joué et ne veut pas commencer maintenant.