Ten Hag aux anges après le succès de MU contre Arsenal

Erik Ten Hag, le manager de Manchester United, a applaudi ses ouailles après la très belle prestation livrée contre Arsenal dimanche (3-1).

Antony a marqué pour ses débuts, et Marcus Rashford a signé un doublé pour permettre aux Red Devils d’empocher une quatrième victoire consécutive.

Ten Hag loue l’esprit de son équipe

Ten Hag a déclaré au coup de sifflet final : « Nous sommes heureux et satisfaits de la victoire, ainsi que de la performance contre une très bonne équipe. Ils ont très bien joué. L'esprit de cette équipe, elle peut faire face à des difficultés comme nous l'avons fait, c'est vraiment génial et cela montre notre mentalité. Nous nous sommes vraiment améliorés sur ce point. Vous pouvez voir qu'Arsenal est plus uni, plus routinier, mais notre esprit d'équipe nous a apporté la victoire ».

Le coach néerlandais a ensuite demandé à ses troupes de ne pas s’enflammer après ce succès de prestige : « Nous avons les bons caractères et maintenant il s'agit de confirmer, de faire face aux revers mais aussi de s'améliorer. Nous devons rester calmes, rester composés et jouer notre jeu. Nous pouvons encore améliorer certaines choses, avec le pressing, nous avions un bon plan mais l'entrée de Zinchenko par exemple, leur donne un surnombre au milieu du terrain. Nous pouvons être plus sereins avec le ballon, ne pas le perdre ».

« Quand on s'est fait battre dans le pressing, on s'est battu et on a récupéré, notamment dans les transitions on était bon », a conclu Ten Hag dans sa dissection du match.

Ten Hag impressionné par la doublette Martial - Rashford

Au sujet d'Antony et de Marcus Rashford, il a ajouté : "Ils ont tous les deux bien joué, une menace constante pour l’adversaire, je sais que notre attaque est vraiment forte. Ils sont créatifs et ont de la vitesse. C'est la première fois qu'ils jouent ensemble et cette performance est formidable à voir."