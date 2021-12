"Le temps était dégueulasse", Rangnick surpris par la météo anglaise !

Une première réussie ! Pour ses débuts sur le banc de Manchester United, Ralf Rangnick a mené son équipe à la victoire contre Crystal Palace (1-0).

Pour sa première conférence d'après-match, l'entraîneur allemand était bien évidemment heureux.

Sur la performance de son équipe

« Je suis plus qu'heureux, j'ai été agréablement surpris par l'intensité mis par mes joueurs, la première demi-heure a été très rythmée. Mon seul regret est de ne pas avoir marqué deux ou trois buts lors de ce temps fort. C'était évident que nous ne pouvions pas jouer à ce rythme pendant 90 minutes mais en deuxième mi-temps, nous avons contrôlé le match, nous n'avons pas pris de but et nous avons mérité de l'emporter avec un joli but de Fred. Un but du droit, son mauvais pied ! »

Sur ses premières heures en tant que coach de MU

« J'ai été très surpris car nous avons joué jeudi dans la soirée et on a rejoué aujourd'hui avec deux jours de repos en moins que Crystal Palace ! Et nous n'avons même pas pu nous entraîner correctement à cause des intempéries. Ce n'était pas seulement à cause de la pluie, le temps était dégueulasse, le terrain était lourd, il y avait beaucoup de vent et c'était impossible de s'entraîner. »

Sur la façon dont il va fêter son premier succès avec MU

« Alors là, je ne sais pas. J'ai tellement donné d'interviews ces dernières heures ! Peut-être avec un bon diner et un verre de vin de rouge. »