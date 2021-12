Manchester United – Crystal Palace (1-0) : Débuts réussis pour Rangnick

Après le licenciement d'Ole Gunnar Solsjaer et l'intérim de Michael Carrick pendant trois matches, Manchester United inaugurait l'ère Ralf Rangnick ce dimanche, avec la réception de Crystal Palace.

On attendait avec impatience son premier onze de départ et le coach allemand a décidé de reconduire à l'identique l'équipe qui a battu Arsenal (3-2) : De Gea - Dalot, Lindelöf, Maguire (cap.), A. Telles - McTominay, Fred - Sancho, Fernandes, Rashford - C. Ronaldo.

Aimant voir ses équipes presser haut, c'est sans surprise que Manchester United a dominé cette rencontre. On a même vu Cristiano Ronaldo effectuer un pressing du haut de ses 36 ans !

Ce n'est pourtant que lors du deuxième acte que les filets ont tremblé. Old Trafford pensait d'ailleurs assisté à l'ouverture du score sur un coup franc de Telles mais la tentative du Portugais heurtait la barre transversale (68e).

Les supporters des Red Devils exultaient finalement à la 77e minute sur un joli lob de Fred sur Guaita, le portier des Eagles.

L'article continue ci-dessous

Deux minutes plus tôt, l'équipe de Crystal Palace, jusqu'ici peu dangereuse, avait manqué l'égalisation par Jordan Ayew.

C'était la seule frayeur du match pour Rangnick et ses hommes qui grâce à ce succès, remontent provisoirement à la sixième place du classement avec 24 points, à seulement trois longueurs de la 4e place de West Ham, synonyme de Ligue des champions.