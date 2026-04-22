Telstar a surclassé le Sparta Rotterdam et grimpé au classement

Telstar a grimpé de la 16^e à la 14^e place de l’Eredivisie. Sous les ordres d’Anthony Correia, futur ex-technicien du club, les « Kosmonauten » ont dominé le Sparta Rotterdam 4-1 mercredi soir à domicile, empochant trois points vitaux dans la course au maintien. Sem van Duijn, auteur d’un doublé, a été l’homme du match.

C’est justement l’ancien joueur de Telstar, Milan Zonneveld, qui a ouvert le score pour le Sparta après une demi-heure de jeu. Les locaux n’ont pas paniqué et ont répliqué deux minutes plus tard : Jeff Hardeveld a magnifiquement marqué de la tête au second poteau, sur un centre millimétré de Patrick Brouwer depuis la droite.

Les deux équipes sont donc dos à dos à la mi-temps, et Telstar repart à l’assaut dès la reprise. Après une contre-attaque rapide, Brouwer enroule sa frappe juste à côté du cadre. La seconde période s’annonce palpitante, Sparta répondant coup pour coup et se créant à son tour des occasions.

Les visiteurs ont tremblé lorsque Van Duijn a expédié une frappe juste au-dessus de la barre depuis l’entrée de la surface. Peu après, l’attaquant s’est lancé dans un bel solo avant de loger le ballon dans les filets d’une frappe placée, déclenchant la joie des supporters locaux. Bien lancé, Van Duijn a ensuite doublé la mise en visant le coin opposé avec sang-froid : 3-1.

Le suspense renaît quand Tobias Lauritsen se présente en position idéale, mais sa frappe heurte la barre transversale. Dans les dix dernières minutes, Telstar gère son avantage. Van Duijn, ovationné, cède sa place, puis l’ancien Spartan Jelani Seedorf conclut le festival (4-1).

Ces trois points précieux permettent à Telstar de rester juste au-dessus de la zone de relégation, tandis que Sparta voit ses espoirs d’accrocher une place en barrages européens s’éloigner.