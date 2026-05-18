Telstar a déniché la perle rare : voici le successeur d'Anthony Correia

Telstar a trouvé le successeur d’Anthony Correia : Henk Brugge deviendra entraîneur principal à Velsen-Zuid la saison prochaine, en provenance du SC Heerenveen, selon Het Algemeen Dagblad.

L’actuel adjoint de Robin Veldman au SC Heerenveen, qui a déjà occupé ce rôle sous les ordres de Kees van Wonderen puis de Robin van Persie, prendra donc la suite du technicien portugais.

Il succède à Anthony Correia, lequel quittera le club pour rejoindre le FC Utrecht après l’été.

Telstar évoluera toujours en VriendenLoterij Eredivisie la saison prochaine : dimanche dernier, le club a assuré son maintien en s’imposant 2-1 sur la pelouse du FC Volendam.

Après avoir occupé divers postes dans les centres de formation de Feyenoord, du PEC Zwolle et de la KNVB, il fera ses débuts comme entraîneur principal dans le football professionnel.



