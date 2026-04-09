Tebas : le Maroc est candidat pour accueillir certains matchs de la Liga

Javier Tebas, président de la Ligue espagnole, a créé la surprise en évoquant la possibilité d'organiser certains matchs de la Liga au Maroc.

« Il est envisageable d’organiser certains matchs de la Liga au Maroc, plus précisément à Casablanca », a-t-il déclaré lors d’un entretien exclusif accordé à l’Agence marocaine de presse.

Il a ajouté : « Il y a un nombre considérable de supporters de la Liga au Maroc, et les obstacles logistiques liés au transport sont minimes. »

Il a ajouté : « Nous constatons un grand engouement pour la Liga dans toute la région, de l’Irak jusqu’au Maroc. »

Il a par ailleurs rappelé l’existence d’un lien historique fort entre l’Espagne et le Maroc, qui se traduit notamment par une proximité sportive de longue date.

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